Всем известно, что профессия учителя всегда считалась одной из самых важных и ответственных. Человек, который учит других людей, пусть и маленьких, всегда выступал в качестве примера и образца, а не просто источника информации. Сегодня же планка стала немного ниже. И часто об этом говорят сами учителя. Так чего нам ждать от учителя и чего ждать от него не следует.

НЕ ТОЛЬКО ДОМА?

Наверное, никто не будет спорить с тем, что основное воспитание ребенок получает дома. Родные отец и мать – вот первый нравственный пример для дитя. Именно они закладывают «фундамент» детской личности. Но авторитет родителей – не единственный. И в прежние времена школьный учитель в глазах ребенка мог обладать весомым авторитетом.

И сегодня возможно воспитать такое же уважение к школьным педагогам. Не стоит думать, что хороший учитель ушел в прошлое и нынешние педагоги не могут заниматься воспитанием детей. Учитель может и должен не только передавать знания, но и положительно влиять на нравственность своих учеников. А родителям, в свою очередь, надо научить ребенка уважению к учителям и послушанию. Но не только. Надо приучить ребенка мыслить, чтобы он сам смог определить, к кому в школе стоит относиться с почтением, а к чьим советам лучше особо не прислушиваться.

ДОБРО ПОБЕЖДАЕТ СТРЕСС

Когда ребенок идет в школу – начинаешь понимать, насколько нелегко ему акклиматизироваться, привыкнуть к новой среде. К среде, где к нему предъявляются новые, повышенные требования. Во всех сферах многое зависит от наставника. А в школе – особенно. И в уже начальной школе ребенок может с удовольствием приходить на занятия. А бывают случаи, когда малыш идет в класс с огромной неохотой. Нередко это связано с отношениями детей и педагогов.

ДОРОГОЙ НАШ УЧИТЕЛЬ

Если эти строки читают люди старшего поколения, наверняка, они припомнят таких педагогов, которые оставили в их сердце неизгладимые впечатления, будучи сильными целостными личностями. Таких людей еще называют педагогами старой закалки. Очень важно, чтобы и в наше время такие люди стояли у руля образовательного процесса. Потому что личность самого учителя – это тот фактор, который сильнее всего влияет на воспитание юных поколений. Одаренный педагог может привить детям массу позитивных качеств и даже желание выбрать такую же (педагогическую) трудовую стезю. А скверный педагог способен отбить охоту к учению даже у умных и послушных. Что уж тут говорить о воспитании…

КОГДА РАБОТАЕШЬ ПЕРЕДАТЧИКОМ

Если учитель выступает только в качестве «передатчика» информации – то школу можно назвать уже магазином, где приобретаются знания. А ребенок и его родители – это покупатели. Такие отстраненные отношения к добру не приведут. И как же ошибается учитель, который думает о том, что его задача – это доносить информацию. Продавцы и покупатели, холодные и равнодушные – это уже не школа.

11 НЕНАПРАСНЫХ ЛЕТ

Дети проводят в школе 10 или 11 лет. И это время – период становления их личности. Поэтому странно будет, если это время будет вычеркнуто из воспитательного процесса. Для чего, например, нужны уроки литературы? Для чего мы разбирали примеры, которые оставили нам классики? Многому девочек и мальчиков может научить Татьяна Ларина, произнесшая: «Но я другому отдана и буду век ему верна». Или Данко, который вырвал собственное сердце из груди, для того чтобы осветить путь ближним. В школе ребенок должен научиться осмысленно подходить к жизни, давать оценку своему поведению, получить верные и четкие мировоззренческие установки.

А ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ МЫ? ВЫ ЖЕ РОДИТЕЛИ

Если учесть, что во многих семьях работают оба родителя, то воспитательной работой обязательно должны заниматься учителя. И родителям, конечно, как бы они не были заняты, надо приложить максимум усилий к воспитательному процессу, но, наверное, собственных сил им не хватит. Даже очень умный человек, в котором нет сердца – это живой труп. И развивать в человеке не только «умное», но и «сердечное» восприятие мира – это также одна из задач школы. Сочувствие, милосердие, сострадание, жертвенность, любовь – этому тоже учатся. И это высшее.

ВОСПИТАТЬ СЕБЯ И ПЕРЕДАТЬ ЛУЧШЕЕ

Передать правильные ценностные ориентиры может только человек, который сам ими обладает. Без этого любая деятельность обречена на неудачу. Еще одно важное умение – находить с детьми контакт. Если ты любишь ребенка и он тебе дорог, если тебе хочется помочь ему оказаться на самом лучшем жизненном пути – это верная дорога. Безразличие, равнодушие к своим ученикам, работа за зарплату – это крах всей образовательной системы. Человек, у которого не болит сердце за детей, никогда не будет работать с необходимым усердием. Отсутствие чуткости к ребенку – одна из черт профнепригодности.

СМЫСЛ ПРИОБРЕТЕННЫХ ЗНАНИЙ

Если ребенка научить всему, но не научить добру – будет ли от этого польза обществу? Умный человек с черным сердцем может быть гораздо опаснее жестокого дурака. Поэтому самая важная дисциплина, которой можно обучить ребенка в школе – это доброта. Без нее полученные знания все равно не пойдут на пользу. Вот почему в царские времена одним из самых важных предметов в школе был Закон Божий. Зная и исполняя Божественные заповеди, человек учится любви.

А еще ребенок впитывает в себя то, что его окружает. Если в школе царит атмосфера насилия, жестокости, безразличия, цинизма, то все эти чувства могут подточить душу созревающей личности. И «общий фон» зависит не только от учителя, но и от одноклассников, от преподаваемых предметов и еще много от чего…

Если мы зовем ребенка в школу – давайте постараемся, чтобы школа стала местом, где он научится добру.

А. Л. К.