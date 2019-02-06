Добавить комментарий (1)

Очень часто мы, люди, приравниваем некие внешние действия к самой сути жизни и к реальности. И успехи собственной деятельности (или неудачи) считаем чуть ли не главным мерилом смысла. При этом существование (или прозябание) души остается без внимания. Почему же у каждого из нас возникает такое смещение к внешним формам?



Получается так, что человек, активно проявляя себя во внешней деятельности (учеба, работа, экономика, политика и наука), забывает о внутренних личных идеалах. Если ты работаешь работником (на работе) и получил повышение – это характеризует твое общественное положение, но не имеет никакого отношения к развитию твоей личности, к обогащению души. Если ты купил новую машину и переехал в более просторную квартиру – можно порадоваться, но это далекие от реальной жизни действия.



А что действительно ценно и важно? Это определяет смерть. Кончина – та граница, которая выявляет, что в твоей жизни было значимым (и имеет продолжение), а что – всего лишь пустяк и «суета сует». К последнему, безусловно, можно отнести все наши имущественные приобретения. Все материальные блага – это всего лишь погремушка в руках маленького ребенка. Пришел голым – так и уйдешь. «Земля еси и в землю отыдеши». А вот бессмертная душа будет нести груз собственных грехов и добродетелей. Когда мы перейдем в вечность, будет ясно главное: добрые ли мы, или злые. И часто мы сами себя считаем добрыми. А так ли это на самом деле?

Человек, который духовно слеп, воспринимает зло исключительно как явление внешнее. Ему и невдомек, что главные проблемы гнездятся в его собственной душе: это ненависть и осуждение, гордость и зависть, равнодушие, злая похоть и подобные тому качества, которые не всегда просто рассмотреть в себе.Да и можно ли их самостоятельно рассмотреть в себе. Чтобы увидеть свои природные черты требуется помощь – Евангелие. Только тот, кто внимает словам Бога, может увидеть настоящего себя. А без духовной помощи мы можем замечать лишь недостатки окружающих, что не принесет нам ни малейшей пользы.Вся существующая польза – это польза для души. Но едва ли важны будут такие вопросы: кем ты работал, какими научными знаниями обладал, был ли красивым, модным, много ли имел практических житейских навыков, сколько было у тебя друзей и знакомых. Как объясняют православные святые – вопросы эти не имеют никакой важности для жизни вечной. Истинные ценности – это качества нашей души, это попытка следовать за Христом и быть с Ним во все дни нашей жизни. А все внешнее – проходит.

ПУТНИК