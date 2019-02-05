«Меня засосала



Опасная трясина,



И жизнь моя – вечная игра…»



Н. Ивановский, «Постой, паровоз»

Сегодня невозможно представить себе человека без телефона в руках. Гаджеты рядом с нами везде: на рабочем месте, за учебной партой, на прогулке, в кафе, за семейным столом, в постели и, пардон, в отхожем месте. И бесконечно мы тыкаем пальцами экран в поисках новых новостей и сообщений на электронную почту, с нетерпением ждем новых комментариев к записям. От рассвета и до заката они – наши слуги. Или иногда уже хозяева?

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ШУМА

Вспомним общеизвестный термин «информационный шум». Сегодня он преследует нас повсеместно. И, к сожалению, вместо того, чтобы искать блаженной тишины, мы ищем этот шум и становимся зависимы от него. Из-за этого мы постоянно потребляем ненужную информацию. Задумаемся на минутку, для чего нам все эти новинки новостной ленты? Разве есть в них хоть капля полезной информации?

Для нас становится важным сам информационный поток вне зависимости от того, что он несет: кучи фотографий, тексты, в которые мы не вчитываемся, глупые комментарии, бессмысленные переписки в соцсетях. Конечно, грань между зависимостью и повышенным интересом – достаточно условна. Но вы и сами при желании сможете подсчитать, сколько времени вы копаетесь в мобильнике. Час? Два? Не слишком ли большой пласт жизни, чтобы провести его «в телефоне»?



Когда мы концентрируемся на информационном шуме, мы теряем возможность качественного осмысления информации. Наш ум теряет способность анализировать полученные данные, искать причинно-следственные связи. «Увидел-съел-вышло», - так работает информационный фастфуд. А есть ли в нем полезные элементы? Едва ли. А вот постоянно питаться такой едой – вредно для здоровья, так скажет вам любой ученый. Так как фаст фудом насытится трудно – нужно много подобной пищи... Наверное, лучше отложить смартфон в сторонку и найти время для хорошей душеполезной книги.

Выходит, школьница смогла понять, что основную для нее деятельность – учебную – без смартфона она выполняет несколько успешнее. Может, и у нас дела пойдут лучше, когда мы начнем использовать телефон по прямому назначению – для звонков. И то в меру.

Адам ДИАГНОСТИК