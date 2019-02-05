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«Меня засосала

Опасная трясина,

И жизнь моя – вечная игра…»

Н. Ивановский, «Постой, паровоз»

Сегодня невозможно представить себе человека без телефона в руках. Гаджеты рядом с нами везде: на рабочем месте, за учебной партой, на прогулке, в кафе, за семейным столом, в постели и, пардон, в отхожем месте. И бесконечно мы тыкаем пальцами экран в поисках новых новостей и сообщений на электронную почту, с нетерпением ждем новых комментариев к записям. От рассвета и до заката они – наши слуги. Или иногда уже хозяева?

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ШУМА

Вспомним общеизвестный термин «информационный шум». Сегодня он преследует нас повсеместно. И, к сожалению, вместо того, чтобы искать блаженной тишины, мы ищем этот шум и становимся зависимы от него. Из-за этого мы постоянно потребляем ненужную информацию. Задумаемся на минутку, для чего нам все эти новинки новостной ленты? Разве есть в них хоть капля полезной информации?

Для нас становится важным сам информационный поток вне зависимости от того, что он несет: кучи фотографий, тексты, в которые мы не вчитываемся, глупые комментарии, бессмысленные переписки в соцсетях. Конечно, грань между зависимостью и повышенным интересом – достаточно условна. Но вы и сами при желании сможете подсчитать, сколько времени вы копаетесь в мобильнике. Час? Два? Не слишком ли большой пласт жизни, чтобы провести его «в телефоне»?

А ГДЕ ОСМЫСЛЕНИЕ?

Когда мы концентрируемся на информационном шуме, мы теряем возможность качественного осмысления информации. Наш ум теряет способность анализировать полученные данные, искать причинно-следственные связи. «Увидел-съел-вышло», - так работает информационный фастфуд. А есть ли в нем полезные элементы? Едва ли. А вот постоянно питаться такой едой – вредно для здоровья, так скажет вам любой ученый. Так как фаст фудом насытится трудно – нужно много подобной пищи... Наверное, лучше отложить смартфон в сторонку и найти время для хорошей душеполезной книги.

ВЫХОД ИЗ ПЛЕНА
Есть немало исследований, которые прямо свидетельствуют о том, что человек, который выходит из «электронного рабства» смартфонов и гаджетов, начинает чувствовать себя  лучше. Интересный эксперимент состоялся в 2013 году: немцы лишили смартфонов десятиклассников из двух школ ровно на неделю. Школьники справились с заданием неплохо, истерик не было. И вот как осмыслила свой опыт одна из учениц, Изабель: «Иногда мне без смартфона лучше, ведь тогда мне не присылают постоянно сообщения", – отметила девушка, имея в виду время, когда она делает домашние задания. Тем не менее она не хочет совсем отказаться от своего смартфона. Хотя бы из-за того, чтобы родители всегда могли ей дозвониться…

Выходит, школьница смогла понять, что основную для нее деятельность – учебную – без смартфона она выполняет несколько успешнее. Может, и у нас дела пойдут лучше, когда мы начнем использовать телефон по прямому назначению – для звонков. И то в меру.

Адам ДИАГНОСТИК

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