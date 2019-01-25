Говорят, человек, не помнящий своего прошлого – не имеет будущего. В славных делах наших предков - мы сами, наша память и уважение. Недаром для каждого из нас в жизни существует пример для подражания – человек, на которого мы равняемся, хотим быть похожими. Обычно, это кто – то из близких. Это ведь замечательно - хотеть быть похожим на маму, папу, бабушку или дедушку. Такой пример никогда не стирается из памяти.

Это история о жизни и творческом пути моего дедушки – Козырева Василия Ивановича, поэта и писателя своей Малой родины. Василий Иванович родился 11 января 1938 года в селе Новопокровка Татарского района Новосибирской области. Отец моего дедушки – Иван Степанович, был железнодорожником. Богатырского телосложения, с выразительными чертами лица, он, ко всему прочему, был мастером на все руки. Мать – Елена Гавриловна всю себя отдавала детям: воспитывала двух дочерей и двух сыновей.







Василий Иванович Козырев

Детство дедушки выпало на тяжелые военные и послевоенные годы. Родители всеми силами старались прокормить детей, учили их верить в себя, в светлое будущее, и помнить свои корни. Школа находилась далеко от села, и ходить в нее сестрам и братьям приходилось по очереди – была всего одна пара валенок. Сумки и одежду шили сами, из мешковины, - с детства привыкали помогать во всём матери и отцу. Тогда еще совсем маленький Василий тоже не мог усидеть без дела – часто ждал, когда отец уйдет на работу, а после сам уходил следом за ним. Тогда мальчика приводили обратно добрые соседи. Он с самого детства рос ребенком общительным, дружелюбным, общался со всеми в селе.



Из воспоминаний сестры Любы: «Помню, жила с нами по соседству семья Тимошенкиных из десяти человек. Была у них дочка - Машка. Только представьте, ей – 18, а нашему Васе – 3 года. Так он хотел на ней жениться! Порой уйдет он к соседям в гости, а вернётся, мы его спрашиваем:

- Ты где был?

- К невесте ходил!



Так все детство она с ним и играла, а он все мечтал жениться».

Повзрослев, Василий Иванович, пошёл в школу. Страстно любил читать в те времена, и уже в четвёртом классе написал своё первое четверостишье. В нашей семье принято считать, что именно с этого момента начинается творческий путь нашего дедушки.

После окончания школы Василий Иванович поступает в Ремесленное училище города Татарска на электрика. Примерно в то же время, в 1955 году, он задумал написать «Светлое и Тёмное».

Отрывок из повести

«По этой улице, под ленивый брех собак, бредет хрупкая русоволосая девушка, на вид подросток. Замечает, удивляется, что вместо номерных знаков на углах домов укреплены четырёхугольные дощечки с изображениями багров, лопат, топоров, вёдер. Разгадав, что с этими орудиями к месту пожара должен явиться каждый хозяин, улыбается. Всё ее богатство при ней: молодость, трудолюбие, честь, красота, голубенькое ситцевое платье, старенькая материнская шаль, маленький узелок в левой руке, да посошок – в правой. Издалека идёт. Это заметно по загоревшему лицу, мерной поступи, да изношенным лапоточкам. Заметила, что в конце правого порядка улицы из самого большого, высокого дома выехал всадник, направляющийся в её сторону. Да женщину, стоящую у крашенного в алый цвет палисадника. Почти в ста метрах от путешественницы. «Пожалуй, там другая улица» - подумала».

После окончания училища дедушка познакомился с любовью всей жизни – Валентиной Козыревой, его будущей женой. Почти сразу же после этого он ушел в армию, отправился на долгих три года служить в Германию. Валентине в это время он писал большие, полные любви письма. А по возвращении из армии, в 1961 году, привез всей своей родне замечательные, и очень редкие в те времена подарки – коврики, посуду, скатерти. Некоторые из тих вещей хранятся в нашей семье до сих пор.







Армейские годы В.И.Козырева в Германии

После армии Василий Иванович Козырев устроился на работу инженером – инспектором Госэнергонадзора ОАО «Энергосбыт – Новосибирск». Работал с удовольствием, на совесть. Получал неплохую зарплату, постоянно ездил в командировки, и даже ходил на курсы повышения квалификации.



свои произведения. При поддержке жены Василий Иванович дал свет своим произведениям, многие из них были напечатаны в газетах и литературных сборниках. В 1965 году, после ухода на пенсию, Василий Козырев смог полностью посвятить себя любимому делу – прозе, поэзии. Писал очень много, но самая большая часть его творчества посвящена любимому городу, району, своей Малой Родине. Он всегда помнил уроки родителей о том, что нельзя забывать свои корни, жил по этим правилам, и всей душой радовался процветанию родных мест. Все свои чувства превращал в стихи.

Отрывок из стихотворения «Татарск изначальный»

«Посёлок рос, звучит повсюду:

-Найла…Татарка…Так добра…

Спешили к ней с надеждой люди –

Поможет «дочка» и «сестра»

.

Переселенцы из России,

С Полтавщины и мест иных

К «татарке» шли в лаптях, босые,

Найти приют в местах глухих.

«Татарским» нарекли посёлок

В честь девы смешанных кровей.

Путь до «уезда» ещё долго,

До «города» - ещё длинней.

Идут века, людей меняя,

Уставших правя на покой.

Найла ж – среди девчонок края,

Татарска - ходит молодой»

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В 2000 году была издана первая книга стихов и прозы моего дедушки «Хорошее не забывается». С её страниц, в обращении автора, он говорит: «Жизнь постоянно вопрошает: «В какой руке возьмёшь? Выбирай. В этой – добро, в этой – зло». Она прекрасна, щедра добрыми чувствами, устремлениями и тем, что рядом с нами Вера, Надежда, Любовь, и радость от дел рук своих. Жизнь сурова, требовательна, справедлива. Испытывает на прочность. За всё приходится рано или поздно рассчитываться. Всё тайное становится явным. Жизнь коротка. Успеть бы выполнить задуманное, предначертанное…».

В этом же году он стал членом литературно – музыкального клуба «СЕДЬМОЕ НЕБО».

Василий Иванович Козырев умер 18 февраля 2009 года. В памяти близких, друзей и знакомых он навсегда остался как человек, всегда готовый прийти на помощь, доброжелательный, романтичный. Он был прост в общении, любил жену, детей и внуков, почитал и уважал своих родителей. Все свободное время отдавал творчеству, литературе, воспитанию детей. Невидимая ниточка связывает всех нас и сейчас. Моя семья бережно хранит архив фотографий, литературных работ и наград Василия Козырева. Нить не прервётся – я в это верю, и буду верить всегда. Ведь как говорил мой дедушка «Жизнь тяжела, но жить надо».





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Василий Козырев и его большая семья

Екатерина ТРОФИМОВА, воспитанница объединения «Журналистика», ЦДТ



