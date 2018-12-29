193
Первый выпуск информационно-аналитической программы "Есть тема!" Гость студии - глава Татарского района Владимир Васильевич Смирнов.


- +
Источник: ОТС Татарск  

Добавить комментарий (0)



В данный момент, комментариев нет.

Подписаться