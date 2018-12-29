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29.12.2018 | 06:01
Информатор
193
Первый выпуск информационно-аналитической программы "Есть тема!" Гость студии - глава Татарского района Владимир Васильевич Смирнов.
Источник:
ОТС Татарск
"День за днём" ОТС Татарск
В Татарском районе горела баня
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