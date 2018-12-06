А ВИНОВНЫМ БУДЕТ НЕВИНОВНЫЙ

Государство должно отвечать за действия всех своих подразделений, всех органов, за действия каждого даже самого маленького клерка, которому делегированы государством определенные полномочия. Причем это не зависит от того существует конкретное подразделение или уже ликвидировано, еще работает человек на своем месте, или уже умер.

Кто-нибудь будет спорить с этим утверждением? Уверен, что не согласно только само государство. И вот пример.

Недавно в СМИ прошло сообщение о том, что в одном из регионов страны более двухсот семей получили предписание о выселении из своих квартир в связи с возвратом здания в собственность города. Причем без возврата средств за покупку жилья или предоставления равноценной квартиры. В сообщении указывается, будто бы здание захвачено и переоборудовано под жилье незаконно.

Однако о какой незаконности может идти речь, если у строительной организации, продавшей квартиры, есть договор купли – продажи здания у города, есть разрешение на переоборудование бывшего производственного помещения под жилье, имеются все документы на подвод энерго- и водоснабжения, на подключение городской канализации. Ведь кто-то же подписывал все эти бумаги. Выходит государство, в данном случае администрация города, не хочет нести ответственность за действия своих чиновников.

И самое тревожное в том, что адвокат, согласившийся от имени жильцов вести дело в суде, совсем не уверен в положительном исходе процесса. Ведь как показывает практика, судьи жестко стоят на стороне государства, игнорируя равенство сторон перед законом.

В рукаве шулера всегда есть крапленая карта. И даже будучи пойманным на мошенничестве, он оправдает это какими-то новыми правилами, особенно если играет с новичком, попросту лохом. Как это ни странно прозвучит, но именно государство дает примеры обманов.

Обратите внимание, мы всегда удивляемся тому, как недобросовестному застройщику удается несколько раз продавать одну и ту же квартиру. А все просто – ему помогает своими законами государство. Конкретно: первый покупатель приобретает квартиру на стадии застройки. А поскольку дом еще не сдан в эксплуатацию, эта сделка по закону не может быть оформлена в органах регистрации прав собственности. А значит на этой стадии мошенники могут продать ту же квартиру еще несколько раз. К тому времени, когда покупатели поймут, что их «кинули», строительная организация уже ликвидирована, оборудование исчезло, на счетах ноль. И никто не понесет наказание, а тем более государство. Хотя именно оно виновато, что за многие годы такого мошенничества так и не приняло закона , к примеру, о временном оформлении прав собственности в органах регистрации на незавершенное строительство.

В селах из-за этого особенно много проблем. К примеру, два сына получили в наследство дом от родителей. Договорились о его разделе. Один свою половину уже перестроил. У второго стройка даже не начиналась. В тоге даже первый не может получить свидетельство о собственности на свою половину.

Можно приводить еще множество примеров, когда в проблемах человека виновато государство из-за плохих законов, из-за неисполнения своих обязанностей должностными лицами, из-за нежелания брать на себя ответственность за устранения тех недоработок, которые допустили реорганизованные или ликвидированные госструктуры. Но свою боль изложу.

В 2000-ом году я заключил договор аренды с правом выкупа с ГУП «Автотранс», проходившего по всем документам собственником, о продаже мне здания гаража, площадью 1504,2 кв. метров. Я выполнил все условия договора, которые на тот момент устраивали и продавца, и комитет по управлению госимуществом, и налоговую инспекцию. Но через четыре года получил документы назад без оформления здания в органах госрегистрации. Как мне объяснили, в связи с тем, что предприятие не имело свидетельства о праве собственности на данное здание.

Что-либо изменить было уже невозможно. ГУП «Автотранс» ликвидировано в связи с банкротством. В комитете по управлению госимуществом только развели руками, посоветовав выждать пятнадцатилетний срок, чтобы потом через суд подтвердить свое право на гараж. И здесь я допустил халатность, не обратив внимания на то, что работница БТИ вместо двух оригиналов договора аренды с правом выкупа подсунула мне одну копию, в которой, правда, заверен не только текст, но и каждая печать, каждая подпись. Почему на копиях не ставится штамп, что она не может служить оригиналом?

В общем, суды я проиграл. Оказалось, что помимо отсутствия у ГУП «Автотранс» свидетельства о собственности на объект, при заключении сделки было допущено множество других нарушений. Есть только одно серьезное «но»: все эти нарушения преднамеренно или нет сделаны государственными органами. Но ни Татарский районный суд, ни судейская коллегия Новосибирского областного апелляционного судане приняли это во внимание. Наоборот, все сделанное и не сделанное государственными органами поставили в вину мне. Гараж у меня отобрали. О возврате потраченных средств ни от кого ни слова.

От безысходности я написал письмо губернатору Новосибирской области Травникову А.А. Но, по словам адвокатов, ожидаемого результата не будет. Так оно и случилось. На днях я получил ответ за подписью первого заместителя председателя правительства Новосибирской области В.М. Знаткова. Точнее отписку, суть которой заключается в том, что исполнительные органы государственной власти не вправе вмешиваться в деятельность судебных органов по осуществлению правосудия, проверять законность и обоснованность принятых судебных решений. Но в письме ведь об этом ни строчки. Я спрашивал – готово ли государство отвечать за действия своих органов, а следовательно готово ли обсудить вопрос о возврате потраченных мною средств.

Конечно, мне могут ответить, что это плата за аренду. Но если учесть сумму и разделить ее на время, то получится примерно 10000 рублей в месяц. Не слишком ли это круто за помещение, которое до последнего года никому не было нужно. Тем более, что сохранилось оно только благодаря мне. И это не голословное заявление. Рядом стоял еще один гараж чуть меньшей площадью. От него осталась только груда мусора, так как распродан по запчастям. Сейчас я готовлю кассационную жалобу. Боюсь только, что вердикт будет прежним: «назначить виновным невиновного».

В.Гридин, Усть-Тарка