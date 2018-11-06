Моему хору «Рябинушка» 10 лет! 10 ноября в 14.00 в РДК «Родина» пройдет большой юбилейный концерт. За эти года состав хора менялся не один раз. Но есть и те, кто поет в хоре все 10 лет. Это: Надежда Павловна Боженко, Галина Владимировна Осипова, Татьяна Геннадьевна Власова. Есть в коллективе и те, кто поет и по 9 лет и по 8 лет. Так, что хор поет! Дорогие мои! Я вас всех поздравляю с юбилеем! Творческих успехов вам еще на долгие года! Хочется поблагодарить нашего аккомпаниатора: Ирину Анатольевну Отставных - 8 лет она верна нашему хору. Свой творческий путь хор начинал из городского ДК г. Татарска, где директором работала Ирина Валерьевна Чехович. Она была первой участницей хора, и тем человеком, который был очень заинтересован, чтобы в ГДК был хоровой коллектив. И он зазвучал уже через три месяца. Влилась в хор и Надежда Павловна Боженко, которая и стала моей помощницей. Я очень благодарна Надежде Павловне за помощь в создании хора.





Концертный творческий путь хора «Рябинушка» очень большой. Мы выступали на всех концертных и дворовых площадках города, выступали в Барабинске, в Чанах, в Чистоозерном, в Новосибирске. На сценах сельских Домов культуры, в социальных и ветеранских домах. Через два года Ирина Валерьевна, уже работая в РДК «Родина» директором, позвала меня к себе работать хормейстером, но с условием, что и в РДК я создам хор. Со мной пришли все мои солисты хора «Рябинушка». За эти годы мы неоднократно становились лауреатами Международного конкурса искусств «Золотая Сибирь», региональных конкурсов, таких как «Сибирские напевы», «Вместе празднуем победу», областного конкурса «Сибирская глубинка», областного конкурса национальной песни, районного конкурса «Рябиновая осень». Получали Благодарности от глав В.П. Носкова и А.И. Шведова за вклад в развитие культуры Татарского района. И еще много наград, их не перечислишь. Солистка хора Лидия Васильевна Игонина на региональном фестивале юмора "Кожанный рубль" стала лауреатом 2-й степени. Солист хора Геннадий Краснов не раз становился лауреатом конкурса "Играй гармонь" и регионального конкурса ветеранов " Крымская волна".

Я хочу пожелать девчатам, которые не смогут по ряду причин быть с нами на сцене -Валентине Гадатко, Надежде Солодовой, Наталье Михайловой, Ольге Никифоровой, Лидии Игониной, Светлане Шекера, .Л.В. Ануфриевой - здоровья, долголетия, семейного счастья и много-много здоровья!

Хочу поздравить с 10-летием хора «Рябинушка» Н.П. Боженко, М.А. Боброву, Т.Г. Власову, Г.П. Вожик, Г.И. Ковалеву, В.В. Расторгуеву, Г.А. Краснова, Н.И.Котову, Г.В.Осипову, З.Л. Капустину, И.А. Сабарметову, М.А. Сабарметову, Т.А. Деревянных, Т.Н. Грибенщикову, М.А. Галицкую, Л.В. Фиськову, И.А. Отставных, Е.Х. Иксакова. Желаю вам семейного благополучия, творческих успехов, здоровья. Пусть ваша жизнь будет, как песня!

Людмила Ершова