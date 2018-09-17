Добавить комментарий (1)

Марина, 61 год:



Я думаю, о значении слова «духовность» очень красноречиво говорит его происхождение – от слова «дух». И под духом подразумевался именно тот Святой Дух, который является одной из ипостасей триединого Бога и который сошел на апостолов, дав им мудрость, и знание всех языков мира, и возможности исцелять. Но, поскольку в нашей стране долгое время Бог был под запретом, то и понятие слова «духовность» подменили.

Духовностью стали именовать всякие эстетические искания, в том числе и противоположные по смыслу чистому и высокому первоначальному значению. Или сводить его значение к нравственности. Вот этот человек добрый, щедрый, общепринятые правила морали соблюдает, разбирается в искусстве, музыке и литературе, значит, духовный. А на самом деле в духовном плане в голове у него может быть абсолютная «каша»: он и экстрасенсов признает, и заговоров не чуждается, и язычеству дань отдает. Настоящую духовную мудрость можно найти у святых и старцев, которых так и зовут – «духоносные». Дух Святой они стяжают долгими годами постов и молитв, и нередко Бог дает им за это дар прозрения, исцеляет людей по их молитвам.

Я для себя духовность людей, например, по их произведениям искусства и литературы, определяю очень просто: каким Духом продиктованы они? К растлению ли ведут или поднимают людей по духовной лестнице? И если к растлению – то это не духовность...

Анатолий, 32 года:

– Вопрос интересный. Духовность – я так понимаю, имеется в виду сфера души, духа. Духовная жизнь – это общение человека и Бога. Разговаривать с Ним мы можем через молитву, через православные таинства исповеди и причастие. Поэтому, там, где нет молитвы и таинств – думаю, нет и никакой духовности.

А нравственность – это как раз некоторые положительные качества в человеке, такие, как порядочность, вежливость и т. д. Это замечательно, но без духовной жизни нельзя спасти душу, об этом нам рассказал 2000 лет назад Сам Господь. Для Царствия Небесного мало быть вежливым и, например, не разбрасывать на улице мусор.

Максим, 20 лет:

– Попробую сформулировать кратко: духовность – это жизнь по законам и заповедям Бога. А нравственность – следование законам морали, этики, правилам приличия. Это как бы две составляющие одного человека.



Татьяна, 38 лет:

– Вопрос для меня сложный. Я так предполагаю, что эти понятия можно сравнить с двумя людьми, один из которых будет прощать потому, что в заповедях сказано прощать и любить. А второй потому, что простить – это поступить великодушно. Человек может быть нравственным, но не духовным. А вот духовный обязательно должен быть нравственным, иначе никак не получится. В нем духовность и нравственность живут под одной крышей.

Ольга, 18 лет:

– Я считаю, что эти два термина – они лежат в основе друг друга, и одно без другого не будет полноценно, так?

Елена, 35 лет:

– Духовность – это роза, растущая в цветнике, постоянно приносящая новые прекрасные цветы, вокруг которой порхают бабочки, пчелки собирают нектар, а люди наслаждаются благоуханием!

А нравственность – это роза, стоящая в вазе. Срок её не долог, так как не имеет корня. Так и нравственным человек может быть при определённых условиях. Но трудности и испытания жизни очень меняют человека. И часто он забывает о своих принципах.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ:



«Нравственность – это верное наше отношение к окружающему миру, в первую очередь – к окружающему миру, природе, ко всему творению Божию. Каково оно, это правильное отношение? Укладывается в золотом правиле: не делай другому того, чего не желаешь себе...

Но вы уже поняли, что это не относится к духовности. Я могу внешне быть человеком очень нищелюбивым, человеколюбивым, могу делать благотворительные акции или переводить деньги через банк, и т.д., и т.п... Никто не знает, зачем я это делаю, а мне нужно это для того, чтобы мне в Думу пройти. Я направо и налево перечисляю деньги: надо придать вес своей личности, гля-дишь – по телевизору покажут. Никто не знает, что во мне и что руководит мною – тщеславие, расчет или гордыня. Мною могут руководить мотивы совсем не человеколюбия, совсем не исполнения Заповедей Божиих о любви к ближнему...

Духовность же – это то, что сокрыто для внешнего взора, что находится в самом духе человека и что может внешне почти не выражаться или выражаться почти незаметно и для взора неопытного может быть невидимым совсем. Поэтому духовные ценности каковы? В Евангелии их называют, например: любовь, милосердие, но это совсем не означает, что тот, кто исполнен любви и милосердия, обязательно будет выражать их внешне, так что всем это будет очевидно. Напротив, чем большие ценности духовные присутствуют в человеке, тем больше он их скрывает». Кандидат богословия Алексей Ильич Осипов







"..Не крайне ли безрассудно – о духовном не прилагать и такого попечения, какое мы показываем в отношении к житейскому..." Святитель Иоанн Златоуст

Итак, духовность – и впрямь планка на порядок более высокая, чем нравственность. И бесценно стремление к этой небесной цели. Но не будем забывать, что рядом с нами есть и не в меру активная лжедуховность. Секты, ереси, йоги, маги, экстрасенсы и гуру активно пытаются поймать в свои сети неопытные души, чей истинный путь начнется у порога православного храма.

Александр НИКОЛАЕВ

Опубликовано в газете "Сибирская околица" (№37, 2017 год)