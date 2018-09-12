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12.09.2018 | 11:18
Информатор
119
Команде КВН «Заветы Кузьмича» в этом году исполняется 15 лет.
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Первый выпуск проекта "Куда мы летели?", посвящённого пятнадцатилетию команды "Заветы Кузьмича". Говорим о команде "Царское село"
Источник:
Заветы Кузьмича и весь КВН Татарска
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