Для чего ты живешь? Это вопрос главный, «единый на потребу». Земля все заберет с собой: имущество, деньги, славу, любимые хобби, дорогих людей. Но бессмертная душа – она будет существовать и... мучиться? Или радоваться и любить? Выбирать нам приходиться здесь.

Но этот выбор поглощает суета. Она, вообще, проглатывает каждого человека. Круговорот «дом – работа – еще что-то там» может засосать так, что не хватит и минутки на книгу. Хотя на телевизор она почему-то остается – вот такой грустный парадокс. И даже часик-другой остается каким-то образом на соцсети. Значит, все-таки есть в нашем арсенале заветная «минута молчания»? Вместо, например, «Минуты мнимой славы» по телевизору или самозабвенного труда на огороде?

Чтобы до этой минуты добраться, можно вспомнить замечательную притчу о человеке, который похоронил своего отца. Парень был не слишком религиозен, и папа, переживая об этом, дал ему странное завещание: ежедневно молча посидеть хотя бы минут 15 в комнате, где они прощались. За 40 дней сын многое осмыслил, поверил в Бога и стал ходить в храм. Одним словом – победил суету и преодолел себя.

Действительно, иногда в нашей жизни не хватает самых простых вещей: помолчать, подумать, помолиться. А после этих действий многое проясняется... Указал ли путь для нас Бог? Указал: вот он храм со сверкающими на солнце куполами. Вот «Евангелие», которое давно уже пылится на полке. Почему не попробовать пойти по этой истинной исхоженной тропе?

Верно, надо меняться, «перепахать» собственную жизнь. Это трудно. И страшно. Но ведь и в больницу страшно? А если умрешь? И в детский сад было страшно, правда? Да и без трудностей в нашей жизни ничего не происходило. Учиться в школе трудно? Трудно. Ведь нужно тащиться рано утром в класс, а вечером готовить скучные домашние задания, вместо того чтобы беззаботно поиграть во дворе. Но и отличные результаты есть – ты не безработный, не безграмотный (а как такому выжить?). С дорогой, которую указывает нам Бог, ситуация точно такая же.

Насчет страха – так он и должен быть. У нас же есть инстинкт самосохранения? Если святые говорят, что есть ад – надо прислушаться и постараться не оказаться там. Люди, которые переживали клиническую смерть, тоже об этом свидетельствует. И уж совсем прямо говорит Господь Иисус Христос о тьме, где «будет плач и скрежет зубов». Да и как можно сомневаться, когда во всей красе в нас представлен внутренний ад: зависть, скупость, жестокость, отчаяние...

– Помните поговорку: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты»? Любовь, Смирение, Терпение, Доброта, Кротость, Услужливость, Искание последнего места – все это друзья Божьи. Злость, осуждение, нетерпение, гордость, похоть, жадность, эгоизм, уныние – все это друзья дьявола. Итак, скажи мне, кто твои друзья? С кем ты провел сегодня день? С радостью? С любовью? С терпением? С добротой? Со смирением? Или с унынием? Злостью? Печалью? Раздражением? Осуждением? С кем ты сегодня был? Подумайте об этом. Мы сами выбираем то, что наполняет нашу жизнь», – призывает нас к рассуждению известный православный батюшка из Америки Иоаким Парр. А великий святой Серафим Саровский прямо утверждал: «Рай и ад начинаются на земле».

Если перед нами такой нелегкий путь, такие ужасные опасности на нем – почему не хватает времени или желания детально обдумать свою жизнь? Сегодня я есть, а где я завтра? А может быть, уйду уже сегодня? Мы обязаны подводить какие-то предварительные итоги. Чтобы не вышло так: жизнь прошла – а с Богом и не пообщался, не выстроил отношения... В ситуации этой, на мой взгляд, трагизма больше, чем в произведениях Эсхила.

Если мама матом кроет своего малыша, что она получит завтра? Вряд ли почитание и уважение родителей... Если взять еще одну пачку сигарет – завтра будем смолить. Если сегодня помолюсь – Бог укрепит на молитву и завтра.

А если бежать от Бога? Бежать от Его помощи, защиты, от спасения? А куда бежим? Ад – это место, где грешники укрываются от Бога, от света Его любви. Там же находятся и демоны-мучители, которые люто ненавидят людей и все живое. Так куда нужно бежать?..

Вопросы о последствиях и итогах нашей греховной жизни – ключевые. Если не брать их во внимание – будут проблемы и катастрофы, которые закончатся главной – гибелью души. Но быть страусом – легче, проще. Пугает такая «детская» непосредственность в людях: «я живу, чтобы жить» или «я стараюсь не думать о том, что будет». Конечно, когда ты закопал голову в песок – ничего не видно: ни опасностей, ни прошлого, ни будущего.

А ведь все ответы – рядом. Если мы читаем Евангелие, молимся, приходим в храм – Бог говорит с нами. А Он, уж точно, поможет разобраться во всем.

ПУТНИК

Опубликовано в №26 за 2017 год.