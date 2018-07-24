Как-то всё не так...

Приехала внучка и я повел ее в музей. Вроде тот же музей, что и был раньше. На входе почему то стоит обелиск пограничникам. У нас что, где-то есть, стояла или будет стоять пограничная застава? Вряд ли. Просто нашелся энтузиаст - человек, отдавший жизнь служению Родине в погранвойсках. Для авторитетности поставили обелиск К.Ф. Телегину… Для чего? Если мне память не изменяет К.Ф. Телегин служил в войсках НКВД. У нас Байдуков был летчиком. Один из первых Героев Советского Союза. Давайте летчикам обелиск поставим.

В свое время я писал на страницах газеты о двух полках ракетных войск стратегического назначения в Татарске. Благодаря им в городе образовались практически все строительно- монтажные организации и дали работу людям. В Омске на аналогичные объекты работали пять заводов ЖБИ. Благодаря этим двум полкам в Татарске появилась бетонная ул. А. Матросова, благодаря им появилось новое здание школы №162. Почему о ракетчиках хотя бы экспозицию не открыть? У меня есть ребята-ракетчики, которые помогут. И не только в Татарске, а и в Омске и в Москве. Просто когда я обратился, поддержки не получил. Работа шла над бюстом пограничников. Если создание обелиска пограничникам плод энтузиазма одного человека без исторической привязки к нашему региону, то из нашего города призывались и призываются ребята в различные рода войск. Энтузиасты найдутся. И музей превратится в галерею родов вооруженных сил России, СССР и ….

На момент посещения в музее проводился ремонт. Зачем музею облицовка ангара сайдингом ядовито-зеленого цвета? Ангару нужно только сделать хорошее отопление, отремонтировать крышу и окрасить его водостойкой белой эмалью для наружной отделки. Стены музея еще сотню лет стоять будут, а вот радикально зеленый цвет многим посетителям отобьет охотку в музей ходить.

С самого начала функционирования музея он имел свой хоть какой-то транспорт для перевозки посетителей. Последнюю «Газель» музей с большим трудом получил новую благодаря Н.Я. Савченко. В настоящее время эта «Газель» администрацией города передана во владение бывшего ДМХ, а музею выделяется только по заявке. Не исключаю и такой возможности, что и катафалком она еще послужит.

В районе вокзала возводится парк им В.И. Старостенко. Очень хорошее дело. Но посудите сами: два паровоза в городе это уже перебор. Разве нельзя было согласовать вопрос и поставить на постамент тепловоз, электровоз или маневровый локомотив. Исходя из исторических событий В.И. Старостенко вообще не имел ни какого отношения к паровозам во время работы на железной дороге. Если раньше народ шел на паровоз в музей посмотреть, то теперь вот он - около вокзала. И никто не вспомнит о том, что наш паровоз в музее наверное единственный, который расположен не вблизи железной дороги

Просто ни кому дела нет. Никто не посоветовал, никто не настоял. Это не их город. Пока единственный глава города, который жил в том, что сотворил до самой смерти - это Н.Я. Савченко. Ему жить здесь было не стыдно. Это я говорю не по тому, что я сын Н.Я. Савченко, который много сил вложил в развитие и становление музея. Я по этому поводу просто реже хожу в музей. Мне за город обидно.

С. Савченко