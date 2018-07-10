Во многих городах России с недавнего времени насаждается новый «праздник» — так называемый «фестиваль» красок «Холи». Мероприятие позиционируется как красочное торжество для всех желающих. Вот что написано в рекламе: "Всероссийский Фестиваль красок Холи– это буйство красок в формате open-air, музыкальный марафон и свободный вход без возрастных ограничений!" Поскольку люди имеют право знать, во что именно их вовлекают, предлагаем вашему вниманию историческую справку которую скрывают организаторы:

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ХОЛИ

В ЧЕСТЬ ЧЕГО УСТАНОВЛЕН ПРАЗДНИК?

1. Холи — это индуистский (языческий) религиозный праздник. Он установлен в честь сожжения заживо Холики, от имени которой и получил название. Согласно мифологии индуизма, Холика была демоном и сестрой короля демонов Хираньякашипу. Он много о себе воображал и потребовал от своих подданных, чтобы они покланялись только ему. Однако его сын Прахлада продолжал поклоняться индуисскому «богу» Вишну. Хираньякашипу был весьма недоволен. Тогда Холика взяла племянника себе на колени и села с ним в костер. На ней был магический плащ, защищавший ее от огня. А своего племянника она таким образом хотела убить. Однако плащ слетел с нее и накрыл Прахладу, а Холика сгорела заживо.

КАК ОТМЕЧАЮТ ЕГО В ИНДИИ?

2. В Индии праздник холи начинается накануне ночью, когда в большом костре сжигают чучело Холики. Исторически на следующий день индусы мазали себя пеплом, оставшимся от этих костров. Со временем пепел стали раскрашивать или заменять порошком разных цветов. Что делают и доныне. В этом смысл раскрашивания — символическое нанесение на себя пепла сожженной демоницы. В этот день также употребляются специальные напитки и блюда, в состав которых входит сок либо листья конопли.

КОГДА ЕГО ОТМЕЧАЮТ?



3. Холи всегда отмечается в последний день полнолуния лунного месяца фалгун, что приходится на конец февраля либо начало марта. Поэтому индусы его считают также праздником наступления весны.

КТО ЗАНИМАЕТСЯ ПРОДВИЖЕНИЕМ ЭТОГО ПРАЗДНИКА В РОССИИ?

4. Есть сведения, что насаждением холи в России занимаются члены «Международного общества сознания Кришны», которое многие религиоведы причисляют к тоталитарным сектам. Поскольку в обществе о кришнаитах уже сложилось невысокое мнение, то теперь они часто прикрывают свои инициативы ширмами с названием типа «Общество любителей ведической культуры» и так далее. Конечная цель устроения холи — обеспечение нового способа вербовки членов в свою неоиндуистскую религиозную организацию.

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ

1. НЕПОНЯТНО, ПОЧЕМУ, ЕСЛИ ХОЛИ ДОЛЖЕН ОТМЕЧАТЬСЯ В НАЧАЛЕ ВЕСНЫ, В ГОРОДАХ РОССИИ ЕГО ПРАЗДНОВАНИЕ НАЗНАЧАЮТ НА СЕРЕДИНУ ЛЕТА?

2. НЕПОНЯТНО, ЗАЧЕМ НАМ МАЗАТЬ СЕБЯ РАЗНОЦВЕТНОЙ ГРЯЗЬЮ В ЧЕСТЬ ЯЗЫЧЕСКОГО ПРАЗДНИКА ИНДИИ, УСТАНОВЛЕННОГО В ПАМЯТЬ О СОЖЖЕННОЙ ЗАЖИВО ХОЛИКЕ?

3. НЕПОНЯТНО, ЗАЧЕМ НАМ ПОДДЕРЖИВАТЬ ИНИЦИАТИВЫ СЕКТАНТОВ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ В РОССИИ ЧУЖДОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ?

Многие, наверное, слышали, как в детстве мама говорила: «не тащи в дом всякую грязь!» Мудрый совет. Он напрямую относится к попыткам привить России празднование Холи.

И напоследок: может ли христианин участвовать в языческих праздниках? Нет, это тяжкий грех, который является предательством Бога. Еще в Ветхом Завете было описано как совершали грех израильтяне, переняв языческий праздник в честь «богини неба». Бог через пророка Иеремию говорит: «Дети собирают дрова, а отцы развоят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба… Но Меня ли огорчают они? говорит Господь; не себя ли самих к стыду своему?» (Иер. 7:18-19). Этим грехом израильтяне навлекли беду на свой народ, были побежденыи угнаны в вавилонское рабство.

Многие мученики раннего христианства отдали свою жизнь за право не участвовать в языческих праздниках.

Если Вы Православный христианин — задумайтесь: стоит ли совершать грех и изменять своей вере просто ради того, чтобы испачкаться разноцветной грязью?