



Пушкин приходит к нам в детстве вместе с удивительно простыми и понятными строчками: Ветер по морю гуляет И кораблик подгоняет; Он бежит себе в волнах На раздутых парусах. Для меня они стали особо значимыми, потому что на них я училась читать. И навсегда запомнила то непередаваемое ощущение: я читаю, сама читаю. Потом были другие сказки А.С.Пушкина, но к «Сказке о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» у меня до сих пор особое отношение. Я часто её перечитываю, и каждый раз нахожу что-то новое, удивительно завораживающее и прекрасное. Да и вообще, когда мне грустно я открываю томик стихов Пушкина на любой странице, читаю вслух несколько строф, и на душе становится светло и радостно, как будто поэт ласково улыбнулся мне и сказал: Дитя, не смею над тобой Произносить благословенье, Ты взором , мирною душой, Небесный ангел утешенья. Да будут ясны дни твои, Как милый взор твой ныне ясен, Меж лучших жребиев земли Да будет жребий твой прекрасен. Но и когда мне весело, я тоже беру с полки Пушкина, чаще всего, «Сказку о попе и о его работнике Балде» и с удовольствием читаю, а точнее рассказываю сама себе наизусть мудрую и весёлую сказку. А ещё я заметила, что стихи Пушкина не надо заучивать, они сами возникают в сознании, как будто поэт разговаривает со мной, тихо-тихо подсказывая верное слово. А уж когда мне нужен мудрый совет, тут без Пушкина совсем не обойтись. У меня есть друзья, но иногда я сомневаюсь, а правильно ли я поступаю по отношению к ним. И тогда я читаю стихи Александра Сергеевича о его друзьях и начинаю многое понимать. Дружба для Пушкина – это талант, которым обладают далеко не многие. И сам поэт в полной мере был наделён им. Близкие отношения с Пущиным, Дельвигом, Кюхельбекером, Чаадаевым, Рылеевым, Плетнёвым, Орловым, Вяземским играли огромную роль в его жизни. Он преданно любил своих друзей, и эта любовь рождала в их душах большие ответные чувства. «Записки о Пушкине» И.И.Пущина проникнуты подлинным культом дружбы и такой глубокой любовь ю к великому поэту, которая захватывает своей сердечностью и сейчас. А сколько теплоты и преданного дружеского чувства мы находим в стихах, посвящённых поэтом своему первому другу. И роман в стихах «Евгений Онегин» Пушкин посвятил другому другу Плетнёву. Может ли быть на свете лучший подарок, достойнейший «залог дружбы». Но не только дружить учит меня Пушкин, но и сострадать, прощать, быть мужественной и честной, смелой и доброй. Именно с ним я поняла, например, что доброты без смелости не бывает. Бескорыстно помогать, жалеть, любить глубоко и нежно могут только по-настоящему отважные люди. И эту истину открыл мне он, добрый гений, который всегда со мной и всегда готов прийти на помощь, невидимый и неслышимый, но бесконечно добрый и мудрый. Размышляя об этом, я понимаю, что люблю Пушкина, поэта и человека. За что люблю? За веселье и мудрость, бла город ство и верность, за преданность мечте о свободе, за умение чувствовать себя счастливым даже тогда, когда это очень трудно, за то, что он любил людей, а ещё за лёгкость, за которой скрывается гениальность. Первое стихотворение, выученное мною наизусть, - это «Песнь о вещем Олеге». Точнее даже так, я его не выучила, а запомнила, когда мой старший брат учил его наизусть. И до сих пор меня завораживают слова: Как ныне сбирается вещий Олег Отмстить неразумным хазарам… А как мне было жаль коня и как я сердилась на Олега, что он предал своего верного друга. И себе я дала клятву, никогда и никого не предавать ни при каких обстоятельствах. Моя бабушка очень любила стихи Пушкина о природе. И когда я ещё не умела сама читать, она мне их читала, а чаще рассказывала по памяти. И теперь каждое время года ассоциируется у меня со стихами Пушкина. Иду домой из школы зимой. Пурга. Снег. И у меня в голове сразу же возникают строчки: Буря мглою небо кроет, Вихри снежные крутя; То, как зверь, она завоет, То заплачет, как дитя… Наступает весна, и опять лучше Пушкина не сказать: Под голубыми небесами Великолепными коврами, Блестя на солнце, снег лежит… И хотя лето – моё любимое время года, но я согласна с поэтом, когда он отзывается о нём так: Ах, лето красное, Любил бы я тебя, Когда б не зной, да комары и мухи… А уж об осени, любимом времени года Пушкина, можно говорить и говорить. В памяти всплывают то одни, то другие строчки в зависимости от осеннего месяца. Унылая пора! Очей очарованье. Приятна мне твоя прощальная краса – Люблю я пышное природы увяданье, В багрец и золото одетые леса… И я думаю, что именно благодаря А.С.Пушкину, я полюбила нашу русскую природу. И читая его стихи, продолжаю учиться её чувствовать и понимать, потому что, когда читаешь пушкинские пейзажи, то представляешь , видишь, как бегут ручьи с холмов, как «ещё прозрачные леса, как будто пухом зеленеют.» Так написать и настолько использовать возможности русского языка мог только настоящий гений, человек, обладающий удивительным талантом, избранный Богом. Трудно поверить, что нас отделяют от Пушкина два столетия. Кажется, что он наш современник или даже человек из будущего, мудрый, знающий человеческую душу, смелый, добрый, духовно красивый и весёлый. Я благодарна Пушкину за то, что он помог мне увидеть красоту мира, почувствовать радость жизни, понять ,что необходимо принимать ответственность за свои поступки и слова. Могу даже сказать, что я теперь смотрю на мир через поэзию А С.Пушкина/





Наталья БАРОНКИНА





Пушкин… Наверное, нет ни одного человека в нашей стране, да и за её пределами, кто бы не слышал о нём, не читал его стихов.