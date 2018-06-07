Читатель, что для тебя колокольный звон? Вот идешь по улице и слышишь низкий благовест: «бом... бом... бом...» О чем он говорит нам? Может быть, зовет в храм? Напоминает о молитве и встрече с Богом? О покаянии? Наверное, стоит задать себе эти вопросы. Остановиться посреди улицы и вслушаться в новое, иное измерение, которое открывает перед каждым колокольный звон... Но колокола «не работают» в одиночку, ря дом с ними находится живая душа – звонарь, который горячей молитвой и умелыми руками «разогревает» сплав металлов. Думаю, что звонаря на дело призвал Бог. Но любому искусству надо учиться. И корреспондент «Околицы» по зову души 1 июня поехал на трехдневный XIV Пасхальный фестиваль звонарского искусства Сибири в город Каргат.

Можно смело сказать, что самая большая достопримечательность прекрасного городка Каргат Новосибирской области – это удивительный большой и красивый храм во имя св. пророка Илии, который был построен всего несколько лет назад на средства жертвователей (наибольший вклад сделал один благотворитель – Спаси его Господь).

И вот на звоннице этого храма выступали для всех горожан звонари. И пусть не все каргатцы пришли на «колокольный огонек», но, как замечательно сказал настоятель храма отец Максим Карташов, «мужик на огороде услышит звон – и вспомнит о Боге, перекрестится». Мероприятие проходило 1, 2 и 3 июня, приехали звонари из Новосибирска и области, а также из Москвы, Иркутска, Красноярска, Новокузнецка, Томска, Северска, Бийска, Усть-Каменогорска, Прокопьевска, Ярового, городов и сёл Алтайского края. И для всех участников в первые два дня мероприятия проводились мастер-классы, а после них приезжие оттачивали свое мастерство как на колокольне храма, так и на передвижной звоннице. Мне, например, очень запомнился мастер-класс «Как преодолеть зажимы в теле звонаря?», проводил который заместитель руководителя Сибирского центра колокольного искусства Новосибирской митрополии Алексей Талашкин. Стоит отметить, что перед началом учебной программы все звонари попросили помощи у Бога и посетили молебен на начало доброго дела, который отслужили иерей Максим Карташов и игумен Владимир (Соколов), руководитель Сибирского центра колокольного колокольного искусства Новосибирской митрополии. Отец Владимир по случаю мероприятия привез в Каргат мощевик с мощами 83 святых Киево-Печерской Лавры, чтобы люди смогли получить большую духовную поддержку.

Важно сказать о том, что в Каргате состоялся не просто конкурс, задача у фестиваля куда более важная: нужно сделать так, чтобы колокольное искусство в Сибири возрождалось. Как заинтересовать людей и помочь тем, кто недавно начал постигать азы звонарского дела? Во-первых, нужны грамотные мастера, способные объяснить новичку, как управляться с колоколом. И такие люди – профи звонарского дела – в Каргате были. А главным преподавателем стала Екатерина Николаевна Головизнина, завуч курсов церковных звонарей Московского Свято-Данилова монастыря.

В ее руках колокол по-настоящему поет и славит Бога. И она объясняла участникам, как добиться такого результата. Важны здесь и чувство ритма, и техника левой и правой рук, и особый мелодизм, который звонарь должен отыскать в общении с колоколами, и молитвенный настрой – всех нюансов не перечесть.

Нельзя звонить в колокола и не знать ничего об их истории. Поэтому организаторы позвали звонарей в краеведческий музей Каргата, чтобы рассказать им о людях, которые отливали колокола в Сибири. Специально для этого приехала москвичка Наталья Безрукова, внучка Павлы Петровны Гилёвой, владелицы колокольного завода в Тюмени. Только представьте, в 1905 году сибирские мастера Гилевы были признаны в Брюсселе лучшими в мире!

Проводились во время феста и замечательные лекции-концерты в местном ДК, с лихими казачьими номерами и проникновенными эссе о колокольном звоне. Конечно же, фестиваль проводился не только для тех, кто учится звонить, но и для простых сибиряков, которые должны прислушаться к зову корней и почувствовать, как встрепенулась душа, как она потянулась за колокольной мелодией и начала отрываться от земли... И это не просто патетика: уверен, что любой русский человек чуть только приоткроет свое сердце – сможет ощутить невыразимую глубину в звуках колокола... и вспомнить о Боге.

А еще на второй день фестивали звонари вместе с казаками и духовенством съездили на место разрушенного храма во имя св. Захарии и Елизаветы. И совместно люди вознесли заупокойные молитвы о всех тех, кто верой и правдой служил Бога и пострадал в лихую годину гонений на Церковь.

В воскресенье в храме св. пророка Илии совершили Литургию, люди причастились святых Христовых Тайн. И несмотря на суровую погоду (ливень и мощный порывистый ветер), в назначенный час братья и сестры поднимались на колокольню и звонили... звонили, разгоняя облака и пронзая небесную твердь. И каждый исполнял свой, уникальный звон, но все эти колокольные мелодии несли весть о Воскресшем Господе.

Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон благословил этому дивному фестивалю быть с 2003 года. И с тех пор ежегодно место для съезда звонарей выбирают новое, фестиваль побывал уже в Новосибирске, Бердске, Колывани, Краснообске, Кольцово, Мочище, и за пределами НСО – в Иркутске и Барнауле. Приехавшие в этом году в Каргат сделали на память общую фотографию с прихожанами храма и казаками хутора «Старо-Татарский», которые тоже поучаствовали в празднике и привезли Иверскую икону Божьей Матери.

Александр НИКОЛАЕВ

Фото: Евгений УЗГОРОВ, Алексей ТАЛАШКИН, Владимир ОСИНЦЕВ