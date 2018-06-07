В вашей семье есть семейное чтение? Да, ответят многие, потому что практически все читают маленьким детям сказки и особенно на ночь, хотя есть и те, кто включает мультики или аудиокнижки. Проходит время, ребёнок овладевает навыками чтения, и мы облегчённо вздыхаем: можно отправлять дитя в «самостоятельное плавание». Так что же такое семейное чтение?

Почему сегодня специалисты в один голос говорят об утрате традиции семейного чтения? Попытаемся разобраться. Для этого обратимся к истории. Начнём со слова «семья». На Руси семья была почитаема и оберегаема, потому что именно в семье происходит рождение, становление и формирование личности человека. Более того, именно семья является колыбелью величайших чувств: любви, взаимопонимания и ответственности.

Говоря о традициях, в первую очередь следует сказать о чтении в кругу семьи или друзей. В России девятнадцатого века это было, пожалуй, важнейшим занятием культурных людей: существовали салоны, где авторы читали свои новые произведения, образовывались литературные кружки. В русских семьях было принято читать друг другу книги вслух – стихи, прозу, порой и нехудожественные произведения, обмениваться мнением о прочитанном. Старшие члены семьи обращали внимание младших на книги, которые запомнились и полюбились им в детские и юношеские годы, и часто эти любимые книги хранили в домашних библиотеках. Домашние библиотеки собирали всей семьёй, обсуждая необходимость каждого нового приобретения, передавали их по наследству, поэтому в таких библиотеках можно было встретить книги, возраст которых достигал и двухсот, и трёхсот лет, и даже более. Художественную литературу использовали и в тех случаях, когда деликатность мешала членам семьи открыто обсудить волнующие их проблемы.

Семейное чтение – традиция прекрасная. Домашнее чтение имеет такой же смысл, как и общая семейная трапеза, во время которой вкушают пищу с молитвой, и это всех объединяет. И во время чтения также то, что слышат, переживается всеми вместе и всех наполняет радостью. Задумаемся, какая же польза от домашнего чтения?

Оно развивает у детей дар слушания и дар речи, обогащает интеллектуально и духовно, сближает, наполняет всё высоким смыслом, дарит радость детям. Архимандрит Виктор Мамонтов считает, что в домашнее чтение можно включать и христианские жития, если же читается светская литература, то высокого художественного уровня, не чтиво, не легковесное что-то. Нужно заботиться и о том, чтобы не вовлечь детей в пустоту и не дать вместо хлеба кукурузных палочек. Ведь есть книги, как глоток пустоты, есть и как отрава для юного организма.

Поэтому, как мне кажется, родителям, особенно на первых порах, пока у ребёнка не сформировался читательский вкус, нужно строго следить за тем, что читают дети. Хорошо, когда книга интересна и детям, и родителям. Читая вместе вслух, можно говорить с ребёнком об очень серьёзных вещах. У нас в семье мама, бабушка, папа, брат читали по вечерам вслух, когда подросла, стала читать я.

Сегодня с благодарностью и восхищением я вспоминаю эти вечерние, а точнее ночные чтения. Родители были постоянно очень заняты, поздно возвращались с работы, маме нужно было проверить тетради, не говоря о домашних делах, папе написать планы, управиться по хозяйству у бабушки. Но, несмотря на всё это, они по очереди читали вслух. И когда увлекались, забывали о времени. Так были прочитаны «Хижина дяди Тома», «Робинзон Крузо», «Том Сойер», «Бемби», «Молодая гвардия», «Четвёртая высота», «Повесть о настоящем человеке», все романы Жюля Верна, Майна Рида, Стивенсона, Пушкина, Короленко, да невозможно перечислить всё, что читали вместе. Главное, что я запомнила – это удивительное чувство совместного сопереживания прочитанного, мы плакали и смеялись вместе, обсуждали, делились своими мыслями и переживаниями.

Не забудутся никогда и вечера у бабушки, «Конёк-Горбунок» П. Ершова читали десятки раз, хотя я знала эту сказку почти всю наизусть. А «Сказы» П. Бажова, «Повести Белкина» А. С. Пушкина, «Сказки» Мамина-Сибиряка. А как бабушка бережно обращалась с книгой: газета на столе, закладка, тщательно вымытые руки. Не могу забыть, как перед самой смертью она читала «Вечный зов» А. Иванова, не успеет отъехать скорая, она берёт книгу, торопится, боится не успеть.

Мама, вспоминая своё детство, рассказывала, как, натаскав воды за полкилометра от дома (это была её обязанность), сделав уроки, забиралась в сарай к корове и при свете коптилки читала, глотая книгу за книгой.

А папа в свои частые командировки всегда брал свежую роман-газету, а бывало и не одну.

Воспитание и обучение человека начинается в семье, продолжается в семье, закрепляется в семье. И обучение литературе в семье, воспитание любви к чтению, включение дома в мир книжной культуры – уникальность жизни каждой семьи, особенность, которую нельзя просто скопировать, просто перенять у кого-то. Любые разговоры на эти темы могут быть лишь поводом подумать о своих детях, о своей семье и о том, что значит та же самая литература для нас самих. Для этого я и написала этот материал.

Наталья БАРОНКИНА