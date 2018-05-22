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Гость в студии - Анастасия Дмитриева 
Говорим о Владивостоке, Дельфийских играх, очень хороших стихах и многом другом.
 
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Источник: ОТС Татарск  

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