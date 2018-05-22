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22.05.2018 | 12:14
Информатор
61
Гость в студии - Анастасия Дмитриева
Говорим о Владивостоке, Дельфийских играх, очень хороших стихах и многом другом.
Источник:
ОТС Татарск
"День за днём" ОТС Татарск
В Татарске задержан юноша, промышлявший кражами железнодорожных деталей
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