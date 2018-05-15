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15.05.2018 | 07:33
Информатор
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19 мая в РДК "Родина" состоится премьера новой постановки "Отцы" любительского театрального коллектива "Первый шаг".
Источник:
Заветы Кузьмича
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