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19 мая в РДК "Родина" состоится премьера новой постановки "Отцы" любительского театрального коллектива "Первый шаг".


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Источник: Заветы Кузьмича  

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