В Приморском крае прошли семнадцатые молодёжные Дельфийские игры России. В 2018 году в них приняло участие 2000 молодых людей из семидесяти регионов России.

Дельфийские игры – уникальное состязание, объединяющее различные виды искусства и способствующее укреплению дружественных и творческих связей между представителями разных стран, сохранению наследия народов мира, уважительного отношения к другим культурам. Президент РФ Владимир Путин в своём приветственном слове к участникам, назвал Игры «большим объединяющим событием для творческой молодёжи страны».

По результатам командного первенства 2018 года, Новосибирская область заняла третье место. В составе делегации области в номинации «Искусство воспитания» приняла участие студентка Татарского педагогического колледжа - Анастасия Дмитриева. Конкурсная программа молодых педагогов состояла из нескольких этапов - видеоролик «Представление», самопрезентация и устный тематический рассказ. Участница из Татарского района уже по итогам первого конкурсного дня выбилась в лидеры своей номинации. Небольшой отрывок из самопрезентации Анастасии: «Работать с детьми, быть с ними рядом, помогать - это большая ответственность, ведь во время работы видишь, как ребенок взрослеет, становится смышлённее, растёт как личность. И для меня это большая радость- осознавать, что я принимаю в этом самое активное участие. Для меня овладение искусством воспитания стало актуальным не только из - за выбранной профессии, но и потому что у меня есть три младшие сестрёнки, а их образование и воспитание, в том числе, зависит и от меня». К слову, три младшие сестренки во всем помогали Насте при подготовке к Играм, а также попали в видеоряд, который демонстрировался во время выступления девушки. На Дельфийских играх Анастасия проявила все свои творческие способности, в том числе и вокальные, ведь многие в нашем районе знают её именно как вокалистку.

Задачей второго конкурсного дня для Анастасии было провести показательное занятие и защитить свою систему работы. На данном этапе главной темой в выступлении Насти была тема Дружбы. Сражу же после проведения урока, девушка поделилась своими переживаниями:

- «Главная сложность была в том, что между выступлениями конкурсантов было всего пять минут перерыва, и за это время очень трудно подготовить кабинет, разложить раздаточный материал и настроить детей на работу. Большое спасибо волонтёрам Дельфийских игр, которые помогли мне со всем справиться. А само занятие, на мой взгляд, прошло прекрасно, все получилось, как я и задумывала. После моих финальных слов дети даже побежали ко мне обниматься, и никак не хотели отпускать».

Во время представления своей системы работы, Анастасия представляла волонтёрский проект «Большой друг», в котором принимает участие. Сама девушка признаётся, что защита более походила на неформальную беседу между студенткой и членами жюри.

Результат Анастасии Дмитриевой на Дельфийских играх - «золото» в своей номинации! Девушка комментирует свою победу парой слов: «Я счастлива!». И разделяет она это счастье со всеми, кто помогал ей в подготовке к Играм.

- За поддержку благодарю всех преподавателей- Светлану Михайловну Некрасову, Дмитрия Юрьевича Галёва, Татьяну Александровну Попову, Тамару Александровну Чемоданову, Наталью Борисовну Яковлеву, моего коллегу Сергея Юцева, и, конечно же, директора колледжа- Наталью Ивановну Юрченко.

Помимо полученной награды, Анастасия привезла с собой и слова жюри Дельфийских игр, направленные работникам образования Новосибирской области: «Спасибо Вам за то, что вы уже пять лет показываете высокий результат на Дельфийских играх и являетесь настоящей кузницей блестящих кадров для образования всей нашей страны».

Мы же, в свою очередь, еще раз поздравляем Анастасию с победой, и желаем ей дальнейших творческих и научных успехов, ведь совсем скоро она защитит дипломную работу и станет учителем начальных классов.

Лидия ДУДКА