Знаменитый фотограф Ансель Адамс сказал однажды: «Нет никаких правил для хороших фотографий, есть только хорошие фотографии». На мой взгляд, эта фраза на удивление точно передает смысл фотоснимка. Не просто селфи, а фотографии, способной спустя годы сохранить силу запечатленного момента. Перелистывая семейный фотоальбом, нам хочется снова услышать детский смех, разглядывая военные фото бабушек и дедушек – прочувствовать то, что ощущали тогда они. Фотография – это искусство наблюдать и чувствовать. Хороший фотограф своими снимками всегда пробуждает эмоции. И сегодня я бы хотела рассказать вам о нашей с Вами землячке, чьи фотоработы покорили меня. Её зовут Татьяна Панкрац, и в мире фотодела она не считает себя не любителем, не профессионалом.

– Еще очень много целей, направленных на достижение опыта в фотоделе, – подмечает Татьяна, – и пока они есть – профессионалом я себя называть не стану.

Нашей героине всегда нравилось фотодело, она зачастую любовалась снимками в интернете и на выставках. Интерес пробуждали не только художественные фотоснимки, но и портретные, пейзажные фото. Но серьёзное увлечение фотографией началось с самого главного в жизни женщины – с любви к своему ребёнку.

– С первых дней мне хотелось запечатлеть на фото каждый пальчик моей дочери, каждое движение, каждую улыбку... То, как она спит, то, как смотрит на этот новый для нее мир... Мне захотелось это делать не только для себя, но и ей на память. А что может быть лучше качественного фото от родной мамы?

Именно желание сохранить для своей дочери Катюши неповторимые моменты ее детства и побудило Татьяну отнестись к фотоделу ,как к профессии. А дальше – больше, и теперь уже очень многие мамы, проживающие в Татарском районе и не только, могут любоваться подобными фотографиями своих крох. Таня посвящает любимому делу практически все своё свободное дело.

А рабочее время для фотографа – это не только час студийной съёмки, – признается девушка. После этого начинается не менее кропотливый процесс – редактирование и обработка фото. Сама Татьяна по этому поводу подмечает:

– Жизнь современного фотографа – она разная. Начиная от увлекательной и заканчивая бессонной. Одна фотосъемка занимает на самом деле куда больше времени, чем 20 минут или час. Ведь сначала нужно подготовить студию. А это целый большой этап: нужно продумать цвет композиции, какие предметы использовать в интерьере, какие костюмы предложить клиентам. Затем все это изготовить, расставить в нужном месте.

Я всегда с трепетом ожидаю первых клиентов фотопроекта, ведь так хочется, чтобы им все понравилось.

Сама фотосессия всегда увлекательна, ведь приходят разные люди с разными желаниями. И мы вместе творим чудо, которое потом станет их семейным воспоминанием.

После съемки начинается этап редактирования. Иногда приходится сидеть за компьютером до поздней ночи несколько дней подряд. Но результат всегда стоит того. Когда клиенты довольны, понимаешь, что не зря столько времени трудился. Вся усталость становится приятной. И через пару дней отдых а уже с новыми силами готовишься к следующему проекту.

Главным вдохновителем и мотиватором для Татьяны была и остаётся её семья – муж и доченька, родители. Они – основная выручка и опора, позволяющая верить в свои силы, и продолжать двигаться только вперед по творческому пути фотографа. Девушка знает: родные ее всегда поддержат!

На мой вопрос о том, сложно ли развивать фотодело в небольшом районе, Татьяна отвечает просто:

– Не без этого. С одной стороны, маленький район – это самая простая реклама. Сарафанное радио работает куда быстрее, чем в большом город е. С другой стороны, ответственности больше, ведь это самое радио может сработать и в обратную сторону.

В преддверии Великой даты – 9 мая, мы спросили фотографа и о том, что для неё значит этот праздник, ведь немалое место в работах Татьяны занимают постановочные фотографии военной тематики.

– 9 мая – это один из самых важных праздников в нашей стране, а, может, и самый важный. Потому что это не просто парады и георгиевские ленты, это память. И не только память о победе, но и о самой войне. Чего она нам стоила, сколько было прервано жизней, сколько разрушено город ов. Это страшно. И наша победа действительно Великая. Я горжусь тем, что мои предки тоже воевали за нашу Родину, нашу жизнь, наше счастье.

К сожалению, моих родственников, ветеранов ВОВ, уже нет в живых. И я их знаю только по фотографиям. Но я буду хранить память об их подвиге, и передавать её своим детям и внукам.

В качестве поздравления с Праздником Победы, мы хотим представить Вам тематические фотоработы Татьяны Панкрац, и пожелать вечного мира над нашими головами! С праздником, друзья, С ДНЁМ ПОБЕДЫ!









Лидия ДУДКА



