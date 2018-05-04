Премьера новой постановки "Отцы" любительского театрального коллектива "Первый шаг" совсем скоро!
Ночь. Роддом. Провинциальный город. Четверо мужчин. Мандраж. Разговоры и алкоголь. Сейчас там, за закрытыми стеклянными дверями родятся дети. Возможно, будет мальчик. А может и девочка. Но лучше бы, конечно, мальчик - сын, богатырь! Девочки-то уже есть. Хотя кому как, конечно, не все из присутствующих придают этому значение. Мужчины неуклюже бодрятся и говорят, говорят, спорят, обсуждают что-то. Ерунду какую-то обсуждают, как назвать ребенка, например, или какой характер у него будет, как будто это в данный момент архиважно. Всё это в новой постановке "Отцы" от любительского театрального коллектива "Первый шаг"!
Источник: ОТС Татарск