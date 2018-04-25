Судьба каждого человека – особая, неповторимая история. Порою нас увлекают судьбы знаменитых ученых, исследователей, путешественников, ведь в них столько удивительных поворотов, насыщенных событий. Такие рассказы увлекают и оставляют след на сердце. Но зачастую для того, чтобы заинтересоваться, стоит оглянуться вокруг себя - рядом тоже очень много совершенно необыкновенных, неповторимых личностей, чьи судьбы не менее интересны. Одной из таковых для меня стала история труженицы тыла, старожила села Ускюль – Киршбаум Кларизы Петровны. Один приятный вечер я провела в ее компании, и вот что рассказала она о тяжелых временах военного и послевоенного времени.

– Родилась я 23 января 1929 года. Жили мы в селе Степановка, в маленькой избе. Многие семьи в деревне тогда голодали и жили кое-как. Мы старались, как могли: держали хозяйство, выживали понемногу. Я помню, как летом мы кормили домашнюю птицу кузнечиками, так как зерна тогда не было. Мать наша работала целыми днями, мы ее почти не видели. В семье нас было трое детей.

Помню, как в 1937 году приехали какие-то люди и забрали нашего отца, больше мы его не видели. Нас объявили врагами народа, не принимали в комсомол. Даже коров наших в общее стадо не пускали. Что и говорить, жизнь тогда была трудной… Вшестером в одной избе жили, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Всем делились с ближними. Война…

В 1948-м построили нам дом. Мне тогда было восемнадцать лет, а брату - шестнадцать. Так мы с ним сами все бревна на дом пилили, грузили на коня и перевозили. Мы очень много работали, впрочем, как и все тогда. Бывало, что я одна по сорок соток картофеля за день окучивала.

Мужчин в деревнях тогда почти не было, а значит, и помочь женщинам было практически некому. У нас в деревне тогда жил один мужчина - старик, и помнится, как он всем нам старался помочь. Летом ученикам делали большие ножи и ими заставляли полоть поля от осоки. Конечно, на полях мы успевали и побаловаться - дети есть дети, но трудились мы хорошо, на совесть. Я помню девочку, ей, кажется, было лет шесть. Так вот она вовсю сама копна сена возила, представляете? Даже многим мальчишкам это не под силу было, а она уж больно боевой была.

Учеников заставляли силос возить, литовками сено косить, скирдовать его. Девчонки снопы кидали, из-за чего многие сорвали спины. Я из их числа. Мальчишки же наши должны были гектар земли за день вспахивать, но у них этого никогда не получалось. Восемьсот соток - максимум, ведь мы все еще совсем дети были. Тем паче, что ни тракторов, никакой другой техники у нас тогда и в помине не было. Всё в военные годы легло на плечи женщин и детей. Доярки по три раза доили, да еще успевали и на покос. У нас в деревне старики, женщины и дети накашивали сено на всю ферму. Женщины и силосные ямы копали, и силос кидали, все старались сами делать, как бы тяжело ни было.

Помню, после окончания школы, через три дня, я получила две лошади и плуг и отправилась пахать целину. Две недели пропахала, а потом умер мой дедушка, и я отправилась обратно в Ускюль на похороны. И осталась в деревне, став учетчиком. Я часто вспоминаю о том, что как бы трудно нам ни было, мы никогда не падали духом, каждый поддерживал другого. Все были очень дружны, общие трудности ведь всегда делают людей ближе друг к другу. Вот и среди нас тогда не было ни зла, ни корысти.

У меня до сих пор в памяти приятные впечатления от того, как нас посвящали в пионеры. Был большой костер на поле, мы произносили клятву, пели, нам повязывали галстуки. Было все просто, но очень торжественно. Молодые мы тогда были, даже тяжелая работа нам давалась с легкостью, с песнями и весельем. Помню, что до села Ускюль мы пешком ходили на танцы, там отплясывали польку: кто кого перетанцует. А с какой радостью мы под гармонь отплясывали! Все время тогда проводили с песнями, и работу, и отдых. Я помню также, как пришла весть о том, что закончилась война. У нас в селе эту новость огласили по радио. Мы огромной толпой тогда выбежали из школы, долго бегали по улицам села с радостными криками, тогда уже было не до уроков. Война всех сблизила…

Сейчас много страшного в мире: войны, международные конфликты, озлобленность среди людей. Раньше многое было по-другому. Мы столько в те времена создавали, и теперь хочется, чтобы поколение нынешнее все это сохранило. У меня сердце разрывалось от боли, когда распадался наш совхоз, ведь зарождался он тоже при мне. Так приятно было летом выйти на улицу: машины гудели - шла уборка, ток шумел. Отрадно становилось от этого на сердце. Поэтому современному поколению я желаю бережнее относиться к тому, что с таким трудом строили мы, а также желаю, чтобы в ваших семьях всегда царили счастье и уют, всего Вам наилучшего. Берегите мир.

Лидия ДУДКА

Картина: Анна Анкер. "Сбор урожая"