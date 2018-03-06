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06.03.2018 | 06:22
Информатор
392
Источник:
ГТРК «Новосибирск»
Открытие VIII зимней Спартакиады муниципальных образований Новосибирской области в Татарске
Глава Татарского района призвал жителей проявить гражданскую ответственность и прийти на выборы
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