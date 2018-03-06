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Торжественное открытие VIII зимней Спартакиады муниципальных образований Новосибирской области в Татарске 3 марта 2018 г.

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Источник: ОТС Татарск  

Татарская ЦРБ

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