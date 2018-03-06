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06.03.2018 | 04:48
Информатор
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Торжественное открытие VIII зимней Спартакиады муниципальных образований Новосибирской области в Татарске 3 марта 2018 г.
Источник:
ОТС Татарск
В Чановском районе пройдёт "Зимний день рыбака"
Очерк о жителе села Балман Куйбышевского района
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