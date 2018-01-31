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Анатолий Лаврентьевич Сергеев  родился 20 апреля 1951 года  в селе
Увальское  Татарского района Новосибирской области в рабочей семье.  Яркий голос и неудержимое желание петь он унаследовал от матери, которую знакомые называли «второй  Зыкиной». Именно она прививала любовь к русской песне маленькому Толе, который начал петь с малых лет.

По семейным обстоятельствам  (1964 год)  Анатолий попадает в детский дом г. Искитим Новосибирской области. Там началась «карьера» певца Анатолия Сергеева. В 13 лет первыми концертными песнями стали «Фонари» и «Желтый цыпленок». Случилось это на празднике, посвященном 8 Марта. А дальше последовали выступления на других концертах. Довелось Анатолию Лаврентьевичу попробовать себя и в духовом оркестре детского дома. Играл на ударных инструментах (большой барабан и тарелки). После выпуска из детдома Анатолий учится в СПТУ на тракториста-машиниста,  по окончании  возвращается  в родной Увальск, по которому скучает  все эти годы и с которым связаны все  лучшие воспоминания детства. Чаще всего вспоминает он знакомую улицу, родной дом, лицо матери и, конечно же, песни – яркие, певучие,  светлые и бесконечно  родные!

В скором времени хороший знакомый пригласил Анатолия Лаврентьевича в село  Новопервомайское.  Взвесив все «за» и «против», Анатолий переезжает туда. Устраивается работать в хозяйство и принимает активное участие в творческой жизни села;  он всегда самый активный участник сельской художественной самодеятельности, а голос его любят  не только в селе, но и за его пределами.
«Всем селом провожали меня в армию, советовали не забывать про песню и в солдатских буднях. Как чувствовали! А в армии мне предложено было  остаться служить солистом военного хора, но я отказался, потому что уже принял решение жить рядом с братьями и сестрами, посвятить свою жизнь сельскому хозяйству,» - вспоминает А.Л. Сергеев.
После службы в армии Анатолий вернулся в Новопервомайское и был направлен в г. Новосибирск  для учебы на заведующего сельским клубом.
Учёбу совмещал с концертной деятельностью и участием в конкурсах различных уровней.
В 1973 году в г. Новосибирске проходил конкурс «Песня - 73», где Анатолий Лаврентьевич получает первую награду такого уровня – Диплом за 2 место в конкурсе  среди солистов.
После окончания учёбы  (1973 год)  был направлен на работу в с. Киевка, где живет и сейчас.

В 2010 году,  по приглашению руководителя народного хора «Сибириночка» А.С.Добренко,  стал участником хора. После участия в областном фестивале «Играй, гармонь!» в 2012 году  был приглашен на Международный конкурс исполнителей на гармони и баяне в Италии, где занял 3 место среди 20 конкурсантов. В 2013 году был приглашен участвовать в Международном конкурсе им. Н.Маланина, где занял 1 место и получил золотую медаль.
2014 год  для Анатолия Лаврентьевича начался с участия в Международном конкурсе-фестивале народных музыкантов «Драгоценные россыпи». И снова успех! Диплом Лауреата 2 степени в номинации «Гармонисты». На этом конкурсе Анатолий Лаврентьевич был принят в Братство гармонистов России.   
В 2015 году Анатолию Лаврентьевичу было присвоено звание «Народный артист Татарского района», решением оргкомитета Международного Маланинского конкурса-фестиваля ему было присвоено звание «Народный музыкант Земли Русской». В этом же году Анатолий Лаврентьевич становится обладателем Гран-при областного конкурса гармонистов «Играй, гармонь!».

В 2017 году Анатолий Лаврентьевич становится Лауреатом премии Татарского района в области культуры.
За всю творческую жизнь Анатолий Лаврентьевич неоднократно награждался Почетными грамотами  и Благодарностями различных уровней.
Он - солист народного  хора «Сибириночка», гармонист, яркий исполнитель, человек, который своим оптимизмом и неиссякаемой энергией заряжает других, щедро  дарит тепло своего сердца людям! 
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Татарская ЦРБ

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