Каждый человек по-разному выстраивает свои отношения с реальностью. Если он живет только телом и не живет душой, то его целиком поглощает скотоподобная безбожная жизнь: еда, сон и прочая «анатомия». И как грустно, если сделан ошибочный выбор отрицать существование собственной души, не обращать на нее никакого внимания. Потому что тело тленно, его ждет смерть. И человек-тело всегда убегает от этой мысли, пытаясь забыться в суете и плотских удовольствиях. А если не убегает – высказывает мнимое бесстрашие: рассуждает о кусках мяса, червях, о бессмысленности бытия.

Хочется задать такому товарищу один вопрос. А что, если ты умер, и через мгновение (как это и описывается в тысячах подобных случаев) – видишь себя... Представляете, какое отчаяние? Ведь теперь предстоит встреча с Тем, которого ты не принял. С Тем, которого ты гнал… И Господь Иисус Христос задаст вопросы: «Зачем такое упорство? Для чего ты уверовал в собственные «научные» аргументы? Почему ты отрицал добро, неужели лучше было жить во зле?

Страшное состояние будет у человека, который услышит эти вопросы! Это не просто стыд, нет. Это ужас. Ведь уже поздно…Через 5 минут после смерти все будет ясно. Даже если не читал, что написано в Евангелии:

«Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия.

Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы;

ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы,

а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны».

(Св. Евангелие от Иоанна 3:18-21)

ПУТНИК