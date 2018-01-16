Бороться с табачной зависимостью – это, безусловно, труд. Интересно, что почти все курильщики говорят об одном: «не надо было начинать». Но если дело сделано – мало просто сожалеть о нем и продолжать медленно убивать свой организм, надо смело браться за ум. Попытаться победить отвратительную привычку. Итак, мы задали читателям, столкнувшимся с этой проблемой, волнующий вопрос: как, по их мнению, можно эффективно бросить курить?

Данила, 26 лет: – Самый простой способ – это просто взять и не курить. И это реально работает. Елена, 40 лет: – Начала я курить в подростковом возрасте по глупости: хотелось выглядеть взрослой и самостоятельной. К тому же ориентировалась на свою подругу, а у нее самой всегда курила мама. А в ВУЗе это стало способом проводить время, общаться с девчонками на переменах. Когда родные и друзья пытались вразумлять, я их особо не слушала. Курила лет 7. А бросила потому, что не нравится быть прикованной к какой-то привычке, поняла, что уже сильно зависима. Страшно, когда почти ночью ты и в дождь, и в снег бежишь в ларек, потому что на завтрашнее утро си гарет не осталось. Никаких особых способов бросить не придумывала, просто сказала себе, что уже выку ренная сигарета стала последней. Этот метод просто замечательно работает. И еще: отделите свою привычку от себя! Вы сами уже не хотите курить, уже решились на это, а она вами управляет, по сылает гнусные мысли. Они – не ваши. Важно это понять. Сергей, 37 лет: – Я не курил только три дня, бросить очень сложно, пока не получается, но планирую победить привычку. Николай, 30 лет: – Думаю, главное – осознать, что надо завязывать. Стаж был 6 лет. Просто сам понял, что надо бросать, повезло, что меня поддержал и друг. Для меня все оказалось довольно легко: около недели я сильно переживал, раздражался.

Артем, 36 лет: – Все началось с того, что стал всерьез задумываться, а надо ли мне это? Пришел к выводу, что от курения – сплошные и серьезные убытки. Первые дни психовал, по том стал все меньше как-то обра щать внимания. Сразу предупре ждаю: если хоть чуть-чуть выпил, то закурить хочется намного силь нее, можно легко сорваться. А еще – стыдно очень опозориться, если рассказал друзьям и знако мым о том, что бросил. Это уси ливает мотивацию. Совершенно расхотелось курить только месяца через 3, наверное. Теперь вспоми наю с отвращением только. Александр, 22 года: – Я бросил так: отказ от курения был полным и мгновенным, помог ло обильное питье и активные фи зические нагрузки. Полная очистка организма нужна, чтобы завязать. Павел, 53 года: – Обязательно нужно спросить себя: зачем я хочу бросить? Необ ходим мотив, без него очень слож но. Когда мотивы нашел – бросил. Прежде всего не хотелось подавать дурной пример детям своим и пор тить здоровье близких. Максим, 29 лет: – Курить стал еще в детстве, хотя в первый раз – очень не понрави лось. Больше 15 лет мучился, по том понял, что сильно зависим уже, без сигарет просто не мог. За эту мысль уцепился (о том, что я уже раб, это страшно) и все, бросить по лучилось. Очень помогала молитва Господу, когда страсть на меня на падала. Плюсов от победы очень много: времени свободного стало больше, засыпать и просыпаться легче, денег стало больше, даже работу быстрее стал выполнять. Эрик, 26 лет: – Для начала хочу сказать, что это зависимость, которая имеет две стороны: физическую и психоло гическую. Вторая - наиболее ярко выраженная. Как только курящий человек начинает задумываться о том, что он откажется от сигареты, то тут же к нему приходит чувство неполноценности, паника и одино чество. Я считаю, можно бросить лишь в том случае, если осознать бесполезность пагубной привычки и понять саму природу зависимо сти. Сигареты не помогают скон центрироваться или расслабиться, они не снимают скуку или стресс, но серьезно влияют на здоровье. Думаю, что один из вариантов ре шения проблемы – обратиться к психологу. Но в нашей стране это не принято.

Михаил, 64 года: – Ходил в ЦРБ, и у меня нашли астму. Врачи посо ветовали от курения отка заться. Это мотивирует. Со здоровьем шутить не хочу, и с 1-го ноября 2015 года я завязал. 3 месяца уже не курю, надеюсь, что бросил окончательно. Олег, 25 лет: – Начал курить лет в семнадцать, уже после школы. Уже через год выкуривал пачку в день, и тогда же стал задумываться: а надо ли мне это. Понимал, что не надо. Но думал очень долго, до тех пор, пока не за работал бронхит. От кашля просто не знал, куда деваться, пошел в больницу. Там сказали, что прой дет болезнь, если завяжу. Помогла книжка Аллена Карра «Легкий спо соб бросить курить». Смысл такой примерно: если все-таки закурил сигарету, то надо сразу же потушить и выбросить. Вот так вот просто все. Екатерина, 28 лет: – Курила больше 10 лет. Понача лу нравилось, а потом – все больше и больше проблем. В семье особен но. Долго сама себя отговаривала от того, чтобы совсем расстаться с сигаретой, считала, что я слабая, что не получится и т.п. Но потом ре шилась возненавидеть сигареты. И это мне очень помогло. Опять начи нать не соглашусь ни за что.





ЦИТАТЫ:

*«Если бы я не пристрастился к куре нию, то смог бы прожить лет на 10-15 дольше». С. П. Боткин (русский врач и общественный деятель)

* «Курение – это не привычка, а губитель ная потребность, которая имеет большую власть над человеком». С. Тормозов (русский ученый)

*«Привычка – тиран людей» (У. Шекспир)

*«Каждый курящий человек должен по нимать, что он травит при этом не только себя, но и всех окружающих». Н. Семашко (Организа- тор системы здраво охранения в СССР). Почти все опрошенные были согласны в одном: чтобы бросить – нужно принять твердое и осознанное решение сделать это. А методы могут быть разными, если есть цель – найдутся и средства.