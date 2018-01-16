Бороться с табачной зависимостью – это, безусловно, труд. Интересно, что почти все курильщики говорят об одном: «не надо было начинать». Но если дело сделано – мало просто сожалеть о нем и продолжать медленно убивать свой организм, надо смело браться за ум. Попытаться победить отвратительную привычку. Итак, мы задали читателям, столкнувшимся с этой проблемой, волнующий вопрос: как, по их мнению, можно эффективно бросить курить?
Данила, 26 лет:
– Самый простой способ – это просто взять и не курить. И это реально работает.
Елена, 40 лет:
– Начала я курить в подростковом возрасте по глупости: хотелось выглядеть взрослой и самостоятельной. К тому же ориентировалась на свою подругу, а у нее самой всегда курила мама. А в ВУЗе это стало способом проводить время, общаться с девчонками на переменах. Когда родные и друзья пытались вразумлять, я их особо не слушала. Курила лет 7. А бросила потому, что не нравится быть прикованной к какой-то привычке,
поняла, что уже сильно зависима. Страшно, когда почти ночью ты и в дождь, и в снег бежишь в ларек, потому что на завтрашнее утро сигарет не осталось. Никаких особых способов бросить не придумывала, просто сказала себе, что уже выкуренная сигарета стала последней. Этот метод просто замечательно работает. И еще: отделите свою привычку от себя! Вы сами уже не хотите курить, уже решились на это, а она вами управляет, посылает гнусные мысли. Они – не ваши. Важно это понять.
Сергей, 37 лет:
– Я не курил только три дня, бросить очень сложно, пока не получается, но планирую победить привычку.
Николай, 30 лет:
– Думаю, главное – осознать, что надо завязывать. Стаж был 6 лет. Просто сам понял, что надо бросать, повезло, что меня поддержал и друг. Для меня все оказалось довольно легко: около недели я сильно переживал, раздражался.
Артем, 36 лет:
– Все началось с того, что стал всерьез задумываться, а надо ли мне это? Пришел к выводу, что от курения – сплошные и серьезные убытки. Первые дни психовал, потом стал все меньше как-то обращать внимания. Сразу предупреждаю: если хоть чуть-чуть выпил, то закурить хочется намного сильнее, можно легко сорваться. А еще – стыдно очень опозориться, если рассказал друзьям и знакомым о том, что бросил. Это усиливает мотивацию. Совершенно расхотелось курить только месяца через 3, наверное. Теперь вспоминаю с отвращением только.
Александр, 22 года:
– Я бросил так: отказ от курения был полным и мгновенным, помогло обильное питье и активные физические нагрузки. Полная очистка
организма нужна, чтобы завязать.
Павел, 53 года:
– Обязательно нужно спросить себя: зачем я хочу бросить? Необходим мотив, без него очень сложно. Когда мотивы нашел – бросил. Прежде всего не хотелось подавать дурной пример детям своим и портить здоровье близких.
Максим, 29 лет:
– Курить стал еще в детстве, хотя в первый раз – очень не понравилось. Больше 15 лет мучился, потом понял, что сильно зависим уже, без сигарет просто не мог. За эту мысль уцепился (о том, что я уже раб, это страшно) и все, бросить получилось. Очень помогала молитва Господу, когда страсть на меня нападала. Плюсов от победы очень много: времени свободного стало больше, засыпать и просыпаться легче, денег стало больше, даже работу быстрее стал выполнять.
Эрик, 26 лет:
– Для начала хочу сказать, что это зависимость, которая имеет две стороны: физическую и психологическую. Вторая - наиболее ярко выраженная. Как только курящий человек начинает задумываться о том, что он откажется от сигареты, то тут же к нему приходит чувство неполноценности, паника и одиночество. Я считаю, можно бросить лишь в том случае, если осознать бесполезность пагубной привычки и понять саму природу зависимости. Сигареты не помогают сконцентрироваться или расслабиться, они не снимают скуку или стресс, но серьезно влияют на здоровье. Думаю, что один из вариантов решения проблемы – обратиться к психологу. Но в нашей стране это не принято.
Михаил, 64 года:
– Ходил в ЦРБ, и у меня нашли астму. Врачи посоветовали от курения отказаться. Это мотивирует. Со здоровьем шутить не хочу, и с 1-го ноября 2015 года я завязал. 3 месяца уже не курю, надеюсь, что бросил окончательно.
Олег, 25 лет:
– Начал курить лет в семнадцать, уже после школы. Уже через год выкуривал пачку в день, и тогда же стал задумываться: а надо ли мне это. Понимал, что не надо. Но думал очень долго, до тех пор, пока не заработал бронхит. От кашля просто не знал, куда деваться, пошел в больницу. Там сказали, что пройдет болезнь, если завяжу. Помогла книжка Аллена Карра «Легкий способ бросить курить». Смысл такой примерно: если все-таки закурил
сигарету, то надо сразу же потушить и выбросить. Вот так вот просто все.
Екатерина, 28 лет:
– Курила больше 10 лет. Поначалу нравилось, а потом – все больше и больше проблем. В семье особенно. Долго сама себя отговаривала от того, чтобы совсем расстаться с сигаретой, считала, что я слабая, что не получится и т.п. Но потом решилась возненавидеть сигареты. И это мне очень помогло. Опять начинать не соглашусь ни за что.
ЦИТАТЫ:
*«Если бы я не пристрастился к курению, то смог бы прожить лет на 10-15 дольше». С. П. Боткин (русский врач и общественный деятель)
*«Курение – это не привычка, а губительная потребность, которая имеет большую власть над человеком». С. Тормозов (русский ученый)
*«Привычка – тиран людей» (У. Шекспир)
*«Каждый курящий человек должен понимать, что он травит при этом не только себя, но и всех окружающих». Н. Семашко (Организа-
тор системы здравоохранения в СССР).
Почти все опрошенные были согласны в одном: чтобы бросить – нужно принять твердое и осознанное решение сделать это. А методы могут быть разными, если есть цель – найдутся и средства.
Александр НИКОЛАЕВ
Источник: Газета Сибирская околица