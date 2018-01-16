Мы сегодня редко задумываемся, какие тяжелые испытания выпали на долю наших предков в 20-м веке. Но когда видишь на фотографиях лица людей военной эпохи – понимаешь, что они прошли через «огонь и воду». Что помогало им остаться в живых, выдержать, выстоять, несмотря на голод, разруху, войну, смерть? Учитель русского языка и литературы Наталья Николаевна Баронкина рассказала мне об одной нелегкой судьбе женщины 20-го века, сумевшей очень достойно пройти свой путь. О судьбе своей бабушки.

28 августа 1900 года появилась на свет бабушка Натальи Николаевны – Матрена Михайловна Савина – девятый ребенок в семье. Единственный выживший. Мать Евдокия Михайловна Самойлова родилась и прожила всю жизнь в Сибири, в селе Кочневка. Отец Михаил Климентьевич Савин приехал со своими родителями из России. Его мать с сестрой умерли в дороге, а отец скончался здесь, в Сибири. И на попечении Михаила Климентьевича остался глухонемой младший брат Павел (всю жизнь жил в его семье). Как в то тяжелое время управляться по хозяйству, если в доме нет ни одного сына? Приходилось трудиться день и ночь. Единственную дочку надо было обучить всем премудростям ведения хозяйства, познакомить ее не только с женской, но и с мужской работой. Бабушка умела все:могла и лошадь запрячь, и землю вспахать, и молоток, и литовку, и топор в руках держать умела.Интересно, что прясть бабушку научил отец. Сами в семье трепали лен, сами отбеливали, ткали. Отец Матрены был знаком с любой работой: и мужской, и женской. Он самостоятельно мог и белье покатать (выровнять, разгладить катанием), потому что жалел жену, хотел ей помочь. Мог и коров подоить. Жили в любви, все было ладно, всегда заботились друг о друге. Похоронить восемь детей – это ли не горе, но радость никогда не покидала их дом. Радость любви, заботы, совместного труда. Очень бережно относились к скотине. Отец Матрены Михайловны был особенно внимателен в этом отношении. Наталья Николаевна делится такими бабушкиными воспоминаниями: «Когда размывало, бывало, дорогу, то Михаил Климентьевич разгружал лошадь, впрягался сам и тяжелый гружёный воз сам тащил через лужу, чтобы скотинка не споткнулась, не надорвалась... Сколько бы мы в детстве ни шли пешком: 5, 10, 20 км – мысли о том, чтобы сесть на возок, который тащила корова-кормилица, даже не возникало». Когда же началась коллективизация, все пришлось отдать в колхоз. Там отношение к животным было другое: сегодня покормили, а завтра забыли. Нужно сказать и о том, что семья Матрены Михайловны была грамотной, дома было много книг, в том числе и на церковнославянском языке. Была и детская литература: потешки, стихи, загадки, сказки. Всю жизнь Матрена много читала и перечитывала. Особенно ей нравилась литература о местах, похожих на Сибирь, на Зауралье. Очень любила Мамина-Сибиряка, Шишкова, Пушкина, Короленко. «Интересно, что в те сказки, которые она рассказывала мне, бабушка вплетала и классическую литературу. Некрасова, кстати, она могла цитировать до бесконечности», – смеется Наталья Николаевна. В Кочневке Матрена закончила 3 класса церковно-приходской школы, учитель хотел отправить девочку в гимназию, но отец не отпустил:на ком будет хозяйство? Замуж девушку пришлось выдать не по любви. Любовь пришла в испытаниях. По обычаям того времени жену забирали в семью мужа. Но так как хозяйство надо было кому-то передать, такой вариант совершенно не подходил. В 1919 году Матрену выдали за сметливого и доброго парня из большой семьи – Павла Николаевича Лопатина. Семья Паши была согласна, чтобы он пошел в примаки (так называли человека, поселившегося

после женитьбы в семье жены). Когда Матрена родила первую дочку – муж ушел на фронт на 5 лет, и не знала она, вернется ли живой. Ушел воевать в Красной Армии. 2-й ребенок появился уже после его возвращения – в 25-м году. «Несмотря на то, что бабушку раскулачили, и ее муж отдал все в колхоз: и лошадей, и веялки, и сеялки, и дом – их все равно записали в кулаки, и им пришлось скитаться по родственникам. А осесть они попытались в Татарске на ул. Интернациональной: на болоте им выдали небольшой клочок земли. Но ни разу бабушка не сказала плохого слова про власть, не было у нее ни возлобленности, ни ненависти. Все это воспринималось, как жизненные испытания. Пятеро умерших детей в семье – это тоже житейский крест», – рассуждает Наталья Николаевна. Матрена Михайловна очень хотела назвать одного из детей в честь своего отца. В семье было три Михаила, когда ребенок умирал – Михаилом называли и следующего. Один единственный, младший Михаил, выжил. Всего же из 12 детей в живых остались 3 дочери и 4 сына. Матрёну Михайловну Лопатину наградили Орденом Материнской Славы третьей степени. В Татарске дедушка Натальи построил избушку (колья, лоза, глина, пласты – вот и весь строительный материал). Это была пластянка, в таких многие тогда ютились. Жили в домике долго, до 1958 года. А простоял он почти 40 лет – делали на совесть. Когда дед уходил на фронт, он сказал: «Мотя, сама с голоду помирай, а детей выучи». И Матрена выучила. Хотя и приходилось очень трудно. Забрали Павла Николаевича в 42-м году. 12 июля 1943-го года ему исполнилось 42 года, а уже 24 июля он героически погиб на Курской дуге. Похоронен в братской могиле, на 27-м километре от г. Орла. В апреле 1942-го в семье родился двенадцатый ребёнок. Матрена Михайловна в военное время выделила из своего крохотного бюджета (может быть, продала молоко) деньги, чтобы сделать фотографию новорожденного, которого муж еще не видел, и выслать ему на фронт. «Во фронтовых письмах, несмотря на страшную обстановку в стране, столько любви, заботы, нежности! Павел пишет письма, в которых поддерживает семью, дает советы, цитирует Твардовского, Симонова, Суркова. А однажды бабушка обвела младшему сыну ручку и послала на фронт. Так как бумаги не было, отец написал ответ на этом же листочке, который сохранился у нас в семье. Еще в письме дед рассказывал мальчишкам сказку, представляете? Кругом война, смерть, а он пишет детям сказку». Матрена Михайловна осталась вдовой в 43 года. Но она даже никогда не помышляла о том, чтобы еще раз выйти замуж. И дело совсем не в том, что мужчин рядом не было, просто существовала настоящая любовь, истинная верность. Вечный венчанный брак. «И до конца жизни бабушка еще верила, что, может быть, жив дед. Хотя его друг написал, что Павел погиб на его глазах, танк фашистский остановил», – вспоминает Наталья. Что помогало пройти через такие суровые жизненные испытания? Казалось бы, человек неизбежно должен был сломаться… Спасла вера. Матрена уповала на Бога, с молитвой ложилась и вставала. «И теперь она молится о нас», – с уверенностью говорит Наталья Николаевна. Еще бабушка Матрена сохранила казачью икону Николая Чудотворца, которой благословляли казаков. И горячо молилась ему. Старшего сына назвала Николаем. Стремление и желание трудиться сохранялось у бабушки до самой смерти: даже будучи старенькой, она самостоятельно ремонтировала дорогу на улице, где жила. Умерла она 16 сентября 1981 года. Не зря говорят в народе: «жизнь прожить – не поле перейти». Судьба человека военной поры похожа на большой подвиг. А совершить этот подвиг помогают только вера, надежда и любовь.

Александр НИКОЛАЕВ

Опубликовано в №4 за 2016 год