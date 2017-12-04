Блестящий снег. Когда видишь его – ощущаешь, что ты уже не здесь – словно попал в сказку. А небо? Помните то ощущение, когда оно забирает тебя к себе, и ты начинаешь плыть. Горы, моря, озера и реки – богатство, которое поражает глаз.

Что может сравниться по красоте с природой? Ни одна вещь, сделанная руками человеческими, не сравниться с плывущими облаками и огненным заревом, с морскими глубинами и горными хребтами. Человек тоже создан. Но поможет ему достичь первозданной красоты только Бог. Только жизнь с Ним, общение с Ним. Если мы не с Ним – мы начинаем умирать.

Как часто мы бываем недовольны тем, что нас окружает! Мне кажется, что это один из признаков увядания нашей души. Сердцем мы умеем видеть красоту, но когда оно ослабло – дело худо. Смотрим тогда на все пустыми глазами. И это касается не только природы: в людях мы также вольны увидеть что-нибудь светлое или, наоборот, подчеркнуть дурное. Несчастны мы, когда видим злое. Это значит, что зло внутри нас. Мы разучились видеть красоту и поэтому страдаем неизбывно. Ржавчина дурных мыслей разъедает нашу голову. Только если мы простим ближним их недостатки и постараемся полюбить их всем сердцем – мы сможем узреть красоту, и капелька тепла появиться в нас. В холодных мертвых телах.

Кто сотворил этот удивительный окружающий нас мир? Безумны те, кто утверждает, что у него нет авторства. Не будем уподобляться им. Если человек говорит так, то будь он хоть трижды известный, богатый, успешный – сердце у него не бьется. К нашим сердцам применяется иногда кардиостимулятор. Так происходит, потому что Бог любит нас. Он не хочет, чтобы мы окаменели и умерли. Умерли навсегда. Остались и без красоты, и без природы, и без Бога.

Как человек губит природу, так он может губить и душу свою, когда не пытается «оживить» очи своего сердца.

Блестящий снег. А ты видишь?

Л.К.А.

Опубликовано в №50 за 2015 год