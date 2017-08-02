65
Мы рады представить вам седьмой выпуск молодёжной видеопрограммы «Улица свободы»!😃😃Он получился очень интервьюшным)
Пока девчонки разъехались отдыхать кто куда, я пообщался с новым директором молодёжного центра Татарского района Михаилом Пучковым и победителем конкурса "Ученик года-2017" Андреем Рябовым. Жми лайк и рассказывай друзьям! И конечно помогай нам развивать нашу программу! Пиши в комментариях предложения по поводу новых выпусков. Мы открыты для сотрудничества!😉
- +
Источник: ОТС Татарск  

Добавить комментарий (0)



В данный момент, комментариев нет.

Подписаться