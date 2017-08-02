Мы рады представить вам седьмой выпуск молодёжной видеопрограммы «Улица свободы»!Он получился очень интервьюшным)Пока девчонки разъехались отдыхать кто куда, я пообщался с новым директором молодёжного центра Татарского района Михаилом Пучковым и победителем конкурса "Ученик года-2017" Андреем Рябовым. Жми лайк и рассказывай друзьям! И конечно помогай нам развивать нашу программу! Пиши в комментариях предложения по поводу новых выпусков. Мы открыты для сотрудничества!