председателя Новосибирского областного совета ветеранов, член Общественной палаты Новосибирской области Александр Алексеевич Лаухин, Глава Татарского района Владимир Васильевич Смирнов.

Со сцены звучало много поздравлений и слов благодарности ветеранам, было вручено много заслуженных наград и подарков.

Анатолий Константинович

В этом году 30-летний юбилей отметила районная ветеранская организация.Совет ветеранов – самая авторитетная и массовая общественная организация Татарского района. Она объединяет заслуженных людей, чей трудовой и боевой путь вызывает уважение и восхищение. Без наших дорогих ветеранов, без их самоотверженного труда и огромного патриотизма не было бы России. История становления ветеранского движения неразрывно связана с судьбами и жизнью многих известных людей не только нашего Татарского района. Это те, кто своим трудом создавал самое лучшее, что есть в нашей жизни. Это те, кто в годы войны ушел на фронт защищать нашу Родину или трудился в тылу во имя общей победы над врагом.Торжественное собрание, посвященное юбилею, прошло 26 июля 2017 года в РДК «Родина». На празднике присутствовало много гостей, в их числе заместитель Губернатора Новосибирской области Анатолий Константинович Соболев, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Игорь Равильевич Умербаев, заместительпоздравил юбиляров от имени Губернатора Новосибирской области, вручил юбилейные медали «80 лет Новосибирской области», Почетную грамоту Губернатора Новосибирской области.Игорь Равильевич вручил Почетные грамоты и Благодарности Законодательного Собрания Новосибирской области.Александр Алексеевич наградил Почетными грамотами и Благодарностями Областного совета ветеранов; Почетными знаками Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов; знаками «За активную общественную работу» в ознаменование 100-летия со дня рождения Александра Сергеевича Николаева; вручил Свидетельства, подтверждающие занесение в Книгу почета областного совета ветеранов.Владимир Васильевич вручил Почетные грамоты Главы Татарского района.Среди присутствующих в зале были и ветераны Великой Отечественной войны Кузнецов Григорий Иванович и Шестакова Валентина Ефимовна.От всей души поздравляем всех ветеранов с юбилеем! Вас прошедших долгий жизненный путь, закалённых, трудолюбивых, преданных семье, детям, внукам, преданных родной земле. Здоровья вам, благополучия и внимания. Низко кланяемся вам, ведь вы наша история, наши родники семейных традиций, любви и добра.