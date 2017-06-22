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22.06.2017 | 07:18
Информатор
218
1 июля в 12.00 в РДК «Родина» пройдет юбилейный концерт исполнителя Геннадия Андреевича Краснова.
В Татарске пройдёт хлорирование водопроводных сетей
В детском лагере Новосибирской области девочка выпала из окна 2-го этажа и сломала позвоночник
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