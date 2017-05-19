НАШ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ В БЕЛОМ ХАЛАТЕКаждый новый день в кардиологических палатах терапевтического отделения ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им. 70 лет НСО» начинается с простого, но такого душевного приветствия Галины Александровны Хорзовой к своим пациентам: «Доброе утро, мои красавицы!». После встречи с этим доктором, от её удивительной и неповторимой улыбки, от слов, наполненных большой любовью и нежной заботой к нам, больным людям, вновь появляется желание жить, бороться со своими недугами, радоваться солнцу и журчанию ручейков, слушать пение птиц.Галина Александровна всецело отдаёт себя своей любимой работе. В отделении её часто видишь и в выходные и в праздничные дни.Главное жизненное кредо доктора Хорзовой – бороться за жизнь и здоровье человека, нести в жизнь пациентов доброту и надежду. Отсюда у неё удивительная способность – «врачевать человеческие души»!Галина Александровна – высококвалифицированный специалист, чуткий, мудрый, при всей занятости она всегда готова протянуть руку помощи всем нуждающимся, потому что считает «Я отвечаю головой за всех своих пациентов!»Для меня Галина Александровна – пример ответственности за свою работу, пример доброты и милосердия. Она притягивает к себе не только обаянием, но и высокой культурой общения, верностью клятве Гиппократа.Большое спасибо вам, доктор, за умение лечить, профессионализм, за умение находить общий язык с разными больными.Низкий поклон Вам и всеобщее уважение, наш дорогой «ангел хранитель» в белом халате, и за то, что вашей любви и вашего сердца хватает на всех на нас.P.S. Дорогая Галина Александровна! Поздравляю Вас с приближающимся праздником – Днём Победы! Мирного неба над головой, богатырского здоровья Вам, радости в жизни и удовольствия от неё, счастья и благополучия Вам и Вашим близким людям.