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Телекомпания ОТС Татарск продолжает цикл программ «Диалоги. Истории наших земляков», посвящённый 80летию Новосибирский области.

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Источник: ОТС-Татарск  

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