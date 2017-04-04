Мы рады представить вам пятый выпуск молодёжной видеопрограммы «Улица свободы»!В нём мы вам расскажем о том как прошла премьера спектакля "Ночь после выпуска" и что такое КВН-Капустник!Жми лайк и рассказывай друзьям! И конечно помогай нам развивать нашу программу! Пиши в комментариях предложения по поводу новых выпусков. Мы открыты для сотрудничества!