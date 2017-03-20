Телекомпания ОТС Татарск продолжает цикл программ «Диалоги. Истории наших земляков», посвящённый 80-летию Новосибирский области. Во втором выпуске мы вам расскажем про почётного работника СМИ Майю Немеренко. 14 марта ей исполнилось 80 лет, поздравили именинницу глава Татарского района В.В. Смирнов, председатель районного Совета ветеранов А.С. Башкиров и коллега Майи Иосифовны, бывший главный редактор «районки» а ныне помощник депутата Заксобрания НСО Игоря Умербаева В.Е. Маслов.



Майя Иосифовна – ветеран труда. Она полвека проработала в районной газете литсотрудником, заведующей отделом, ответственным секретарем. Ее журналистский талант неоднократно отмечался победой в различных областных конкурсах профессионального мастерства. В бытность Майи Иосифовны ответсекретарем «Ленинская трибуна» не раз становилась лучшей районной газетой в области. Даже находясь на пенсии, она продолжала служить однажды выбранному делу – трудилась корректором газеты «Кулундинская новь». В марте 2016 г. М.И. Немеренко было присвоено почетное звание Заслуженный работник СМИ Новосибирской области. Майя Иосифовна Немеренко – одна из героинь книги «Свет сердца в подарок», изданной в Татарском районе в прошлом году.



