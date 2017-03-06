Совсем недавно мы разговаривали с автором Олесей Козиной из клуба «Седьмое небо» . И вот, поступила еще одна заявка – пообщаться с членом клуба Ренатой Юрьевой. Она родилась в 1965 году в городе Белебее Башкирской АССР. Окончила Башкирский государственный педагогический институт. В село Кочневка Татарского района попала по распределению, где и осталась жить и работать в должности учителя английского языка. С 1999 года является директором школы. Рената Рашидовна – активная участница, лауреат и призер районных, областных конкурсов, печатается на страницах многих газет, в областных и российских альманахах, сборниках и в литературных журналах. В 2015 году изданы четыре авторских сборника стихов Ренаты Юрьевой: любовная лирика «Прикосновение», пейзажная лирика «Отражение», стихи и проза о войне «Память», сборник философской лирики «Рябиновый рассвет». А в 2016 году Ренату приняли в Союз Писателей России. Итак – к поэзии:





– Рената Рашидовна, Вы помните, о чем было первое стихотворение и когда оно было написано?

Как ни странно, но помню. Это было в десятом классе.

Я много что вынесла из своего чудесного детства. Одним из таких запоминающихся моментов, возможно, и определивших мою дальнейшую творческую судбу, стал папин кабинет. Конечно, такой комнаты не могло быть в трехкомнатной, пусть и большой, но стандартной советской квартире. Папа разделил комнату родителей на две половинки шикарной портьерой, превратив ее в спальню и кабинет. В кабинете стоял тяжелый письменный стол, на котором неизменно возвышалась пишущая машинка, старинное перо, статуэтка с олененком. В большое окно светила звезда. А слева во всю стену был выстроен папой стеллаж, сверху донизу заполненный книгами. Детям в эту комнату заходить не рекомендовалось. Но!

Но мне был «выписан» особый пропуск, ибо мне было доверено печатать. Свои миниатюры, пьесы, рассказы папа писал от руки. А печатала их я, уже тогда выучив всю клавиатуру. Это была и честь, и ответственность. Были и объяснения таких преференций: папин почерк, он поддавался расшифровке только маме и мне, и папина уверенность, что это мне не в тягость, а в интерес, в удовольствие. Так оно и было.

Сейчас вспоминаю, как входила в это царство книг. То удовольствие, граничащее с наслаждением, которое испытывала здесь. Оно имеет свое название, и я сейчас наверное смогла бы дать ему имя, но тогда… Тогда я что-то чувствовала, но не могла объяснить. Да и не хотела.

Книги… По названиям на корочках когда-то училась читать. Потом, подрастая, часы проводила в папином кабинете, не могла оторваться, брала с полки очередной томик, и отворивший мне свои двери мир захватывал, каждый раз необычный, волнующий, сложный, требующий меня всю, целиком. Открывала книгу в восторге предвосхищения, закрывала тоже в восторге — это было так упоительно дивно!

Почему я об этом? Первое произведение всегда рождается под сильным впечатлением от чего-то. Чаще всего этим чем-то является влюблённость, дружба, увлечение. Моим первым глубоким впечатлением, озарившим первым робким лучиком будущий путь сотворения стали именно этот кабинет и книги.

Трогательные минуты открытия нового мира, искренняя попытка поделиться этим открытием.

Эти строчки, конечно же, далеки от совершенства, но посмейте хоть кто-нибудь сказать мне, что они плохи! В нем моя первая страсть, желание творца быть взрослым, даже если тебе и лет-то совсем чуть-чуть… Сейчас, не тогда, я точно знаю — в появлении первого стихотворения важно даже не оно само, а состояние, вызванное его написанием, ощущения, которые испытываешь при его… Создании? Или рождении? А может выплеске? Я казалась себе такой мудрой, когда писала эти строчки:

Читайте же, люди, пытайтесь всегда

Найти в них свое, свое собственно я.

И спорьте вы с книгами наедине,

А вывод здесь сделайте сами себе,

Что если время мы считаем

По тем делам, что всем добро несут,

То жизнь свою мы проверяем

По книгам, что в веках живут.

Мне казалось, я смогла приоткрыть занавес чего-то таинственного, доступного пока только мне. И пусть я не могла облечь в слова свои ощущения, но они были прекрасны! Как гордилась я сравнением:

Как трудно, кирпич за кирпичиком,

Строители стены кладут,

Чтоб вырос и встал крепким плечиком

Тот дом, где все люди живут,

Так точно из опыта и мастерства

Поэты слагают за словом слова,

И когда стихотворение было написано, я вдруг или не совсем вдруг поняла, что теперь я — Поэт! Я буду писать стихи!

Знала бы та наивная девчонка с двумя смешными хвостиками, сколько должно пройти лет, ошибок, критики, чуть было не уничтожившей веру в себя, прежде чем действительно… … Нет, даже не назвать, а приблизиться к этому слову — «поэт».

ПЕРВОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Я закрываю тихо дверь

И попадаю в царство:

Не человек здесь правит и не зверь,

А книги — главное богатство.

Скользят глаза по верхней полке:

Светлов, Ошанин, Симонов, Карим…

Поэтов мудрых в мире сколько!

Мир открывают по-своему они.

Быть может, несколько возвышенно,

Но просто сложный мир не объяснить,

Всегда по-новому, ни слова лишнего,

Его бы каждому попробовать постичь.

Спускаюсь ниже — здесь Сибири аксакалы:

Астафьев, Иванов, Шукшин…

Как точно, напряженно передали

Всю сложность их проблем больших.

А вот великие творцы:

Каверин, Шолохов, Толстой,

За мир прекрасный все они борцы,

Путь освещают нам с тобой.

Жюль Верн, Гюго и Скотт, и Купер

С вниманьем смотрят на меня,

Открой страницу и побудешь

Ты в джунглях, где добро кляня,

Всегда найдутся славные герои,

Которые, хоть жертвуя собою,

Спасают Родину, любовь, —

Сияет солнце счастья вновь.

А на особой полке, выстроившись в ряд,

Стоит подтянутый ЖЗЛовцев отряд.

Примеры мужества и доблести являя,

Они в судьбу мою вошли, как боль святая.

Как трудно, кирпич за кирпичиком,

Строители стены кладут,

Чтоб вырос и встал крепким плечиком

Тот дом, где все люди живут.

Так точно из опыта и мастерства

Поэты слагают за словом слова,

Писатели пишут, поэты поют

Те мудрые книги, чем люди живут.

Читайте же, люди, пытайтесь всегда

Найти в них свое, свое собственно «я»,

И спорьте вы с книгами наедине,

А вывод здесь сделайте сами себе,

Что, если время мы считаем

По тем делам, что всем добро несут,

То жизнь свою мы проверяем

По книгам, что в веках живут.

11.01.1982

– Как считаете, умение писать стихи как-то связано с генетикой? В вашем семейном древе есть «творческие корни»?

Р.Ю.: Практика показывает, что не всегда генетика «виновата» в продолжении творческого наследия человека. Но мне повезло. Мой папа, редактор районной газеты, был творческим человеком во всем: начиная с искусства общения с людьми до написания художественных Произведений. Он, как я уже говорила, писал прозу. Его пьесы даже ставили на сценах.

– Могут ли родители привить ребенку любовь к поэзии, к творчеству?

Р.Ю.: Безусловно! Я, конечно, благодарна своим школьным учителям, но уже тогда, в детстве, я поняла, что если бы не родители, папа и мама, знающая наизусть множество стихов, я бы, может быть, и не прониклась таинством Слова. Думаю, нет необходимости самим родителям что-то писать или творить, если на то нет Божьей воли, но вот привить ребенку желание, прежде всего, читать, они обязаны. Хотя бы для того сначала, чтобы ребенок научился читать, думать, различать хорошее и плохое, развивать память, подготовить к школе, т.е. как говорят сейчас в образовании, дать основу для развития универсальным учебным действиям. И правильный подход, выбор книг сам подтолкнет ребенка к открытиям, которые несет в себе чтение. На начальном этапе развития маленьких детей, когда познание мира происходит на уровне подражания, очень важно, чтобы он видел, что и родители читают сами, чтобы в доме были книги и бережное к ним отношение.

– Обычно таких много, но вдруг у Вас есть какие-то самые любимые стихотворения?

Р.Ю.: Вы правы, любимых стихов много, а если быть точным, то самым любимым становится то, над которым работаешь в данный момент. И все же...

Иногда мне помогают это понять мои читатели, как помогают и понять, зачем я пишу. Однажды вечером, когда в душе привычно блуждали вопросы: зачем я, что есть жизнь и как не поддаваться унынию, в квартире раздался звонок. Звонила незнакомая женщина из с.Красноярка и голосом, срывающимся от волнения, сказала: «Я прочла Ваше стихотворение «Вечность»...Спасибо Вам за стихи...».

И вдруг что-то изменилось. Все тот же вечер, те же осенние сумерки за окном, та же я. Но на душе стало так спокойно, тепло, а вопросы исчезли, потому что этот обычный телефонный звонок и эта незнакомая женщина ответили на них. Если мои читатели читают, ждут мои стихи, если они находят в них ответы на свои вопросы и отражения своих мыслей, настроения и чувств, значит, это кому-то нужно. А быть нужным кому-то и есть счастье...

О, если Вы к моим стихам,

Пусть невзначай, но прикоснулись,

И если снова к ним вернулись,

Я очень благодарна Вам…

И так было не с одним стихотворением...

– Вы преподаете детям английский, а на иностранном создавать стихи пробовали? Каковы ощущения?

Р.Ю.: Нет, не пробовала. Иногда сочиняю только рифмовки для лучшего запоминания правил.

– Чем больше всего хочется поделиться с читателем?

Р.Ю.: Делиться всегда хочется и разумно тем, что самой интересно: это дает некую сопричастность, взаимопонимание, удовлетворение. В творчестве мне интересно искать, экспериментировать, пробовать. Как бесконечно интересно попытаться самой объяснять вечные явления, чувства, ощущения, открытия, факты, которые я познала не через книги, а на личном опыте, ведь только личный опыт может стать мерилом его значимости и глубины. Природа, люди, любовь, жизненные ситуации, - я пишу обо всем, но через призму своих размышлений. Поэтому я могу уверенно сказать, что ближе всего мне все-таки философская лирика. Привычка анализировать, размышлять сформировалась в детстве, когда выпускала самиздат, много читала, пыталась искренне понять, кто я, что я, для чего. Тогда же открыла для себя замечательное изречение Дюма-отца: «Размышлять – высшее счастье для людей действия, единственный отдых, который они себе разрешают». Я предпочитаю терапию добром и светом. У меня много стихов, особенно в ранних, о грусти, печали, одиночестве. Но даже в самых грустных стихах в конце хоть фразой, хоть словом я оставляю луч света.

МНЕ БЫ

Вдребезги разбито небо

Кляксами густых чернил.

Развести руками мне бы

Мрак, что белый свет затмил.

Разогнать бы все туманы

Да над судьбами людей,

Любоваться б неустанно

Танцем белых лебедей.

Мне б костры разжечь поярче,

Чтобы согревали всех,

Чтобы рядом - млад и старче,

И звенел бы всюду смех…

Только зря я бью пороги:

Не под силу всё, боюсь…

Что ж могу, одна из многих?!.

Может, просто…улыбнусь?.

И если читатель откликается, находит в строках близкое и понятное себе, то я счастлива.

– Быт и окружающая действительность сильно влияют на внутренний мир поэта? Или это то, что обычно не задевает душу?

Р.Ю.: какой хороший вопрос! В жизни всё очень тесно взаимосвязано, поэтому влияние определённое всегда есть на все стороны жизни. Счастье – это когда достигнута гармония между внешним и внутренним миром. Такое бывает, увы, не всегда, но очень важно, чтобы при всей тревожности и проблематичности внешнего мира уметь беречь и не дать разрушить свой внутренний мир ,который является своего рода тоже оберегом и той1 силой, которая и помогает не пропасть в реальной жизни. Для меня творчество является как раз тем средством, которое помогает легче переносить перипетии жизни. Особенности работы обязывают держать себя в определенных рамках, а в стихах выливаются эмоции, чувства, настроение. Я заметила, что чаще всего мне задают вопрос, а когда я всё успеваю. Если честно, я сама удивляюсь) Но когда это не в тягость, а в удовольствие, то время можно найти всегда.

– Иногда женщина-поэт против того, чтобы ее называли «поэтессой». Что вы думаете по этому поводу?

Р.Ю.: Специально по этому поводу не размышляла, но интуитивно тоже морщусь от этого слова. Слышится мне в этом звучании слова некоторая усмешка. Но в серьезной литературе я чаще встречаю фразу «поэт Марина Цветаева».

– А какой, по вашему мнению, должна быть женщина сегодня? Что она может и должна привнести в мир?

Р.Ю.: Роль женщин в мире всегда была важной. Просто современный мир назвал всё своими словами, дав зеленый свет всем, умеющим и не умеющим без крайности пользоваться правом быть сильной, независимой, самодостаточной. С одной стороны, это хорошо, что женщина научилась быть красивой, уверенной в себе и самостоятельной. С другой стороны, наблюдаются явные перекосы. Чем сильнее женщина, тем слабее становится мужчина, вольно-невольно приноравливаясь к очень удобной для него позиции получателя. И это тоже реалии и последствия эмансипации, которая может быть разумной, но при условии, что мужчины все-таки остаются сильной половиной человечества. Главное (и так было всегда), что может и должна привнести женщина в мир, - это любовь. «Красота спасет мир» - красивая фраза, но я уверена, что мир может спасти только любовь и доброта.

Тема женщины – одна из моих любимых; у меня есть целый цикл стихов, посвященный им. Может быть, об этом логичнее было бы писать мужчинам-поэтам, но меня тоже удивляет и привлекает та самая загадка женщины.





Я – женщина

Не в силах распрощаться я с мечтой,

И так трепещет юная душа.

Я не блистаю дивной красотой,

Но женщина! И этим хороша.

В моих речах – сумбур смятенных чувств,

И слово «да» - согласия вуаль

На нежный поцелуй любимых уст.

Я женщина: и радость и печаль.

В моих слезах вся соль земли и боль,

Давно уж с глаз упала пелена,

В душе бутоном робким лишь любовь.

Я – женщина, и этим я сильна.

Жизнь не даёт быть слабой и больной,

Тревог, забот полнится голова.

Непредсказуема, как снег весной.

Я – женщина, и этим я права!

Нет силы той, что приручить могла б

Умеющую искренне любить,

Ясна, как солнце, тайная, как мгла.

Кому-то, может, помогаю жить…

– Что или кто помогает Вам во время сложных жизненных моментов?

Р.Ю.: Мои родные и близкие. Трудотерапия. Творчество. И понимание того, что мне надо быть сильной, ибо от меня зависит многое для многих людей.

– Прошлое воскресенье было Прощеным. Нужно ли просить прощения в стихах и в жизни?

Р.Ю.: Хороший день... Хорошая возможность осознать(!) свои ошибки, которое могли принести вред или обиду другим людям. В выражении «вольные и невольные прегрешения» почему-то особенно меня волнует слово «невольное».. Помните, у классика: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется...» Очень часто это слово, невольно брошенное, как и поступки, способны сильно обидеть окружающих. Поэтому надо быть терпеливее и терпимее, учиться владеть собой, эмоциями, чувствами. Человеку свойственно ошибаться, но огромное искусство, и, к сожаленью, не каждому это дано, уметь признать свои ошибки и попросить прощение. Это сложно, но этому необходимо учиться, прежде всего, для самого себя, для очищения своей души, для того, чтобы самому жить в мире и гармонии. Это воскресенье дает шанс задуматься о своей жизни, поступках, мыслях и хоть чуточку очистить душу. Да, просить прощение нужно и в жизни, и как следствие, в стихах.





ОБЛЕГЧЕНИЕ

Миллионы звёзд миллионам лиц

С высоты небес светят сотни лет.

Молчаливо свет свой несёт обет,

Возвышая нас и кидая ниц.

В суматохе дней, в тишине ночей

Принимаем всё мы, как должный приз.

Тучи хмурят лоб и дождями - вниз,

Вызывая дрожь и слезу свечей.

Озаренье вдруг снизойдет и к нам

В тяжкий миг беды или в час обид,

Если в памяти благодарность спит,

Злым подвластны мы на земле ветрам.

Подниму к луне я печальный взор,

Попрошу за всех я прощения,

Ниспошлёт она облегчение

И сотрёт с небес скрытый свой укор.

ПРОСТИ

Тебя обидел лучший друг?

Он сам страдает, верь.

В который раз замкнулся круг,

Оставив боль потерь?

И белоснежный зимний снег

Чернеет иногда.

Не идеален человек,

И это - не беда.

Душа охвачена тоской,

Не мил весь белый свет?

Но не зови к себе покой,-

В нём будущего нет.

Тебя обидел лучший друг…

А ты его прости.

Увидишь, разомкнется круг!

Поверь и не грусти.

СЛОВО ДОБРОЕ

Как не хватает среди будних дней

Простых и добрых слов и комплиментов:

В них столько силы, сказочной вполне,

Дарующей счастливые моменты.

Я помню с детства мамины слова:

«Мне доброта свернуть поможет горы...»

Жизнь вторит, что она была права:

Мне слово тоже как подъем на сборы.

СЛАВНЫЕ СЛОВА

«Добрый день!», «Спасибо!», Здравствуй!» -

Сколько в мире чудных слов!

Лишь добра и веры царство

Порождает в нас любовь.

Улыбнись, махни рукою, -

Только миг – и мир другой:

Полон радости, покоя,

Полон нежности благой.

«Извини», «Родным приветы», –

Легкий и приятный шанс

Озарить день ярким светом,

Сделать, право, лучше нас.

Не жалей добра другому,

Не желай другому зла…

Так нужны они любому,

Эти славные слова.





Опубликовано в #9 за 2017 год