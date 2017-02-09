Рак толстого кишечника занимает третье место в мире среди всех онкологических заболеваний. Вероятность столкнуться с этой болезнью очень высока у каждого человека, поэтому так важно знать основные меры по профилактике рака толстого кишечника, среди которых:

1. Нормализация массы тела. Отложение жира в области боков и живота увеличивает риск развития многих заболеваний и, в том числе, рака кишечника. Поэтому, необходимо снижать избыточную массу тела и стремиться, чтобы ваш индекс массы тела был не выше 25 (рассчитывается как соотношение массы тела в кг. к росту в см., возведенному в квадрат), а окружность талии не превышала 80 см. у женщин и 94 см. у мужчин.

2. Правильное питание. Риск развития рака кишечника увеличивают такие продукты как красное мясо, животные жиры, мясные полуфабрикаты, копчености, алкоголь, острая, соленая и жареная пища. Следует отдать предпочтение продуктам, содержащим большое количество клетчатки, а именно, овощам, фруктам, отрубям, цельным злакам, ягодам. Ежедневное потребление 400 граммов овощей существенно снижает онкологический риск. Из мясных продуктов следует употреблять в большем количестве птицу (без шкурки) и кролика, а также обязательно включать в рацион морепродукты: рыбу и морскую капусту.

3. Достаточная физическая активность. Чем больше движения – тем ниже риск заболеть. Минимальной ежедневной нагрузкой для любого человека должна быть пешая ходьба на расстояние в 3 километра ежедневно либо иная эквивалентная физическая активность (например, бег в течение 15 минут).

4. Профилактика и лечение запоров. Систематические запоры повышают риск развития рака кишечника в 2-3 раза. Если смена пищевого рациона согласно рекомендациям, указанным в п. 2 настоящей статьи, не помогает исправить ситуацию, то следует обратиться к врачу.

5. Отказ от курения.

Т.В. Рыльская, терапевт центра здоровья Татарской ЦРБ имени 70-летия НСО

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE