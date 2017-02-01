21 января в Первомайской школе состоялось открытие месячника военно-патриотического и гражданского воспитания молодёжи. Главной целью месячника является приобщение молодежи к истории России подвигу народа в годы Великой Отечественной войны, воспитание патриотизма, гражданственности обучающихся и молодежи, подготовка юношей к службе в армии. Торжественное открытие проходило на общешкольной линейке с вносом знамён РФ, Татарского района и школы.





Слово для открытия было предоставлено председателю местного отделения Российского союза ветеранов Афганистана, воину-интернационалисту, депутату городского совета Олегу Владимировичу Науменко. Он поздравил учеников и призвал быть патриотами своей Родины, помнить и чтить память о героях и их подвигах. Заслуженный учитель РФ, руководитель музея Татарского педагогического колледжа Антонина Григорьевна Обрезан рассказала школьникам об односельчанах, которыми нужно гордиться и сохранить о них память, на примере их жизни воспитывать в себе благородство, решительность, смелость, ответственность. Директор школы Марина Викторовна Шерстнёва призвала обучающихся активно участвовать в мероприятиях месячника и вручила паспорта гражданина РФ трём ученикам. Ребята из Центра школьного самоуправления «Лидер» на фоне презентации рассказали о страницах истории страны: Великой Отечественной войне, войне в Афганистане, боевых действиях в Чечне и о земляках, несущих службу в настоящее время. Все присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Ведущие озвучили план месячника военно-патриотического и гражданского воспитания молодёжи. Право возложить гирлянду к памятнику воинам - односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, было предоставлено обучающимся 11 класса совместно с преподавателем-организатором ОБЖ Александром Николаевичем Симаковым.

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE