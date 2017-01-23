Добавить комментарий (1)

Очень часто я вижу такую картину: встречаются два добрых друга, и один из них (увы, бывает, что на этом месте - я) начинает жаловаться на жизнь: мол, все не то, не так, вокруг – одни проблемы, просвета нет. По моим наблюдениям, после таких рассказов человеку нисколько не становится легче, а даже наоборот – уныние еще больше запутывает человека в свои сети.

Главное заблуждение – от бесконечного пересказывания своих проблем человеку становится легче. Но действительно ли это так? По собственному опыту могу сказать, что помогают вовсе не жалобы на жизнь. Есть гораздо более эффективные действия: молитва, план решения проблемы или хотя бы попытка мысленно «переключится» на какие-то более добрые мысли и воспоминания.

Наверное, помочь в такой непростой ситуации может попытка посмотреть на мир с более светлой стороны. Сколько хорошего мы просто упускаем из виду, не замечаем? Добрые люди, обстоятельства обязательно приходят к каждому человеку в любой день. Но о них мы думаем реже, а надо стараться всеми силами вспоминать о них, приучать свое сердце концентрировать внимание именно на радости, на благодарности. Часто ли мы радуемся солнышку? Нет. Бесконечно ноем о том, что слишком жарко или холодно, сухо или влажно. Вспоминаем ли с теплом о любимых родственниках, друзьях, людях, которые помогают нам или относятся к нам с любовью? Это куда лучше, чем думать целый день о том, что кто-то случайно задел нас неосторожным словом или взглядом. Видеть плохое, сосредотачивать на нем свое внимание – это путь тупиковый, на нем не встретить радости, зато очень много – скорби.

А вот замечать доброе в нашей жизни – это то искусство, которому нужно учиться. Ведь не всегда человек и задумывается о том, что такие золотые люди – рядом с ним. Что чудесных моментов в его жизни – море. Ласку, тепло, заботу мы воспринимаем, как нечто обыденное, само собой разумеющееся. А такие вещи надо учиться ценить, радоваться нужно уметь. «Человек с благодарным сердцем ни в чем не нуждается», – сказал святой Тихон Задонский. И это действительно так.

Еще православная духовная мудрость говорит нам о том, что грустит человек, если он постоянно думает и заботится о себе, а не о других. Самый верный способ грустить – постоянно думать о себе и о своем самочувствии, требовать любви от других. Когда же человек сам старается утешить других, помочь ближним, нуждающимся – чудесным образом Бог помогает ему, наполняет силами, любовью, радостью…

ПУТНИК

Опубликовано в газете "Сибирская околица"