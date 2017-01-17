«С возрастом понимаешь, что человек помнит не тех учителей, кто просто давал знания, а тех, кто любил тебя». Эти проникающие в душу слова — не безадресный афоризм. Они сказаны выпускницей Орловской средней школы 1984 года Ольгой Тимошенко о своем учителе и бессменном директоре школы на протяжении многих лет - Марии Андреевне Агеевой. Мудрой, понимающей, неравнодушной, кристально честной, предельно внимательной и отзывчивой - такой осталась эта удивительная женщина в памяти всех, кто ее знал.

В старой России в учительских документах писали: «Служит учителем». И хотя представители этой профессии никогда не носили погон, был в этом выражении глубокий смысл, который сегодня, к сожалению, почти утерян. Почти — потому что и в наше время есть люди, чью жизнь от начала и до конца можно назвать примером подлинного подвижничества. Встреча с ними — бесценный подарок судьбы, каким и стала для нескольких поколений орловцев Мария Андреевна Агеева.





В школе случайных людей почти не бывает. Если туда и попадают те, кто ошибся призванием, они попросту надолго не задерживаются — слишком тяжел этот труд, слишком большой самоотдачи он требует. В случае же с Марией Андреевной трудно предположить, что ее жизнь могла сложиться как-то иначе, вне школьных стен. Вопрос, кем быть, для нее не стоял никогда — с детских лет она мечтала о школе.

После окончания Новосибирского педагогического института в 1975 году Мария Андреевна по распределению приехала работать в Орловскую школу учителем русского языка и литературы. Тогда вчерашняя студентка вряд ли могла представить, что эта маленькая школа в таком же маленьком, всего из двух улиц, селе будет для нее не просто первой, а на всю жизнь останется единственной. Тот далекий 1975 год для обеих — школы и учительницы - оказался судьбоносным. Молодой педагог со всем юношеским пылом и самоотверженностью окунулась в любимую работу, а Орловская школа получила статус основной и переехала в новое двухэтажное здание. В этом здании Мария Андреевна и проработала всю жизнь — 36 лет, сначала в качестве учителя, а последние 25 лет — директором.





Агеева Мария Андреевна – директор Орловской школы, сентябрь 2007 года.

Она была строгой, требовательной, как и полагается директору школы, но справедливой, - вспоминает ее ученица и коллега Ольга Ивановна Смелых. - Каждый из нас чувствовал её доброе внимание и заботу, и то, что она никогда не даст нас в обиду. Мы все отвечали Марии Андреевне безоговорочным уважением: её мнение было решающим, а любая просьба выполнялась.

Старшая сестра Марии Андреевны - Тамара Андреевна Луговцова отмечает, что никогда не слышала от нее, чтобы в школе происходили какие-то конфликты. Но один случай доказывает, насколько силен был ее авторитет и как велико доверие коллег.

- Когда она уже болела, ей домой звонила завуч и просила помочь, так как не все её распоряжения исполняются подчиненными, - вспоминает Тамара Андреевна. - Маша звонила в школу, я слышала, как доброжелательно, уважительно она разговаривала с сотрудниками, к каждому у неё был свой «ключик», и недоразумения быстро разрешались. Я не помню случая, чтобы она кого-то обижала.





Коллектив Коллектив орловской средней школы 1990-х годов.

Директорский авторитет подкреплялся победами и достижениями, которые далеко не каждому школьному коллективу под силу. В 1997 году Орловская школа стал лауреатом конкурса «Школа года», в 2000 году директор школы – отличник народного просвещения – была приглашена в государственный Кремлевский дворец на Всероссийское совещание работников образования, в 2002 году М.А. Агеева награждена премией главы администрации Новосибирской области «Лучший педагогический работник». Ученики Орловской школы были постоянными призерами районных соревнований, олимпиад, конкурсов, а выпускники становились студентами лучших вузов области.

- В нашей школе была какая-то особая атмосфера домашнего тепла, и душой школы была Мария Андреевна, - делится воспоминаниями еще один выпускник школы - Геннадий Алексеевич Зевак. - А как она учила нас любить литературу! Рассказывая о любом поэте, писателе, она подчеркивала его необыкновенный талант, его уникальность и говорила так убедительно, что мы верили ей и увлеченно изучали их творчество. Помню классный час по произведению Г. Троепольского «Белый Бим, Чёрное ухо». Удивительная история, пронзительный урок преданности, на которую способен не каждый человек. И вот я ловлю себя на мысли, что это говорится только для меня, чтобы именно я понял что-то очень важное, извлек для себя урок. Теперь я понимаю, что учитель говорил для нас всех, но так, чтобы каждый из нас понял и принял для себя лично. Мария Андреевна научила нас сопереживать (всю свою жизнь она первой приходила на помощь и первой искренне радовалась за наши школьные и жизненные успехи, она знала о нас всё). Она научила нас верности, дружбе.

Став взрослым, я понял, как повезло нам в жизни. Ведь зачастую именно учитель влияет на выбор жизненного пути. А светлый образ моего учителя навсегда остался в моем сердце!

Всю жизнь для Марии Андреевны на первом плане в профессии стояли не трудности, не меркантильные заботы и хозяйственные проблемы, которые ей по долгу директорства полагалось решать, а радость и удовольствие от общения с детьми.

- Она беззаветно любила свою школу, учеников, свою профессию! - вспоминает Тамара Андреевна. - Когда я приезжала навестить Машу, она и из моего приезда старалась извлечь пользу для школы, не раз просила провести профилактическую беседу с учащимися (я 35 лет работала следователем прокуратуры, а затем Следственного комитета). После одной из таких бесед я спросила ее, трудно ли сейчас с детьми, она сразу же ответила: «Да нет, у нас же все дети хорошие». Это было главным в ней – любовь к своим ученикам, к людям вообще.

Уже много времени Марии Андреевны нет с нами, но я очень часто вспоминаю ее как друга, наставника и коллегу, человека, прежде всего, большой доброты, - рассказывает Елена Анатольевна Тимошенко, работавшая учителем в Орловской школе с 1984 по 2000 год. - Уроки ее доброты запечатлены в моей памяти особенно ярко и отчетливо. Вспоминаю себя, молодую, нетерпимую к непослушанию и проделкам учеников. Однажды мальчишки-семиклассники в столовой съели свои булочки и булочки еще не пришедших одноклассников. Я помчалась выяснять и наказывать, а она остановила меня словами, просто пронзившими насквозь: «Не надо, они же голодные». Ребята и вправду были из неблагополучных семей. Это был первый в моей учительской жизни урок: «Остановись, разберись, и только потом, если будет необходимость, наказывай».

Первый, но далеко не единственный. Всю жизнь Марии Андреевны можно считать одним большим уроком доброго отношения к людям, который она день за днем преподносила своим коллегам, ученикам, односельчанам собственным примером. Иначе она не могла. Настоящий учитель не перестает быть учителем, когда прозвенит звонок с урока. Он остается им и за стенами школы, когда выходит на улицу, общается с соседями, возится в огороде или заходит в магазин. Мария Андреевна была примером во всем. Ее любили, ею восхищались, на нее стремились быть похожими. Как бы трудно ей в жизни ни приходилось, какая бы боль — физическая или душевная — ни терзала, Мария Андреевна прежде всего думала о других и каждому готова была прийти на помощь.

- Вспоминаю последний год её жизни, когда ей уже было тяжело ходить, - рассказывает Т. Луговцова. - Однажды поздно вечером на её домашний телефон позвонила незнакомая женщина из Татарска и попросила сообщить её дочери, отмечавшей день рождения в местной столовой, что заболел ребёнок. Каждый ли пойдет в ночное время искать постороннего человека? Но Маша пошла, нашла мамочку, сообщила... В последние годы Маша часто находилась в больнице и оттуда просила купить подарки, конфеты, чтобы порадовать соседок по палате, медсестёр, санитарок. Даже там она думала о других людях.

Четверть века — это целая жизнь. Это несколько поколений орловцев, для которых школа стала таким же родным и дорогим сердцу местом, как отчий дом, благодаря тому, что у школы была душа — Мария Андреевна Агеева.

- После ухода Марии Андреевны мне тяжело заходить в мою родную школу, из неё ушло что-то необъяснимо родное, тёплое, - с грустью говорит Ольга Смелых. - Наверное, это наше детство...

Марию Андреевну хоронили в Новосибирске. Тяжелая болезнь не щадит никого, и родные Марии Андреевны решили, что ей не хотелось бы, чтобы ее коллеги, ученики видели ее изменившейся, а запомнили бы такой, какой всегда знали. Но когда они вошли в ритуальный зал для прощания, он был полон людей - ее учеников, одноклассников, однокурсников, друзей, пришедших отдать ей последнюю дань любви и уважения.

Эта людская благодарность — самый дорогой памятник светлому человеку, мудрой женщине, настоящему Учителю, который всегда будет жить в сердце.

Светлана Владимировна ИСАЕВА, г. Омск.









Мария Андреевна Агеева



