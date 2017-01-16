Когда медработник выходит на пенсию, он не перестает считать больницу своим родным домом. Душа хранит память обо всем, что связано с призванием. И если оно было верным – источает слова благодарности. С такой благодарной душой – Лидией Федоровной Брюниной – удалось пообщаться и нам.

Лидии Федоровне уже 81 год, но, если честно сказать, такой возраст ей дать нельзя. Общаться с ней – очень приятно. Не только потому, что она хорошо формулирует свои мысли, но и потому, что стремится всегда говорить о чем-то позитивном, добром. Начать нужно с того, что наша сегодняшняя «героиня перевязки» родилась в г. Новосибирске. Мама и папа работали в горбольнице, и Лида уже в детстве могла и любила делать перевязки. Судьбоносным стало решение получить образование при городской больнице: Лида окончила 2-годичные медсестринские курсы по предложению главврача. Немножко работала в Новосибирске. А затем – переезд в Татарск. Увез в наш город Лидию ее муж: Григорий Семенович Брюнин. Лидия Федоровна проработала здесь 20 года медсестрой: в качестве массажиста – 10 лет, а в инфекционном – 12. Общий медицинский стаж – 42 лет.





– Городская больница – это мой родной дом, – уверенно говорит Лидия Федоровна.

Особенно интересный период жизни – работа в Мочищенском доме отдыха. Как раз в то время удалось получить многие профессиональные навыки. Там занимались с отдыхающими и физкультурой, и спортом, и проводили беседы. Очень активно приходилось себя вести и в работе, и в общественной жизни, по воспоминаниям Людмилы Федоровны. Здесь же пришло окончательное понимание того, что самое главное в профессии – это общение с людьми, искреннее внимание и участие к больному пациенту. В доме отдыха Лидия и случайно встретила свою судьбу – Григория Семеновича Брюнина.

Лидия Федоровна очень хотела рассказать про своего замечательного мужа, который всегда поддерживал ее и в профессии, и в жизни. Вместе они идут по извилистой жизненной тропе уже целых 45 лет, и в этом году отмечают прекрасную юбилейную дату. У Григория Семеновича Брюнина, мужа Лидии, детство, прошедшее в военные годы, было тяжелым. Когда мальчику исполнилось 10 лет, мама его умерла, и он остался с отцом-инвалидом, потерявшим зрение после кори. «Мы вдвоем остались одни и приходилось просто выживать нам. Шла война и недалеко от Ртищева разрывались снаряды, а до нас доносились звуки, гул самолетов, запах пороха… Но с нами все разговаривали, как со взрослыми. В нашу деревню поездом и всяко доставляли раненых. Закрыли школу и открыли госпиталь. Мы ходили туда, помогали раненым, стирали кровавые бинты и перевязывали больных». В 14 лет, когда закончилась война, Гриша пошел учиться на тракториста. Усердно работал, но хлеба в семье все равно не хватало. По комсомольской путевке Гриша, не имея при себе даже паспорта, отправился в Новосибирск, а оттуда их с группой ребят направили в Татарск. В 25 лет он женился, появилось на свет двое деток, но, к сожалению, семья распалась. И вот только после этого появилась в его жизни Лидия Федоровна, подарившая ему сына. А от сына у семьи Брюниных есть еще и умничка-внучка, которая учится на «пятерки» и хочет стать журналистом, пойти по стопам другого дедушки – Владимира Егоровича Маслова, занимавшего некогда должность «Народной газеты».

Был в жизни семьи Брюниных и очень сложный период: дети Григория не признали Лидию. Но все закончилось благополучно. «Мы с дочерью своей встречались, она съездила к нам в гости в 2015 году. Встреча была очень теплой, трогательной». Все это было рассказано, чтобы подчеркнуть: несмотря ни на какие трудности, в человеческих отношениях нужно стремиться к добру, к прощению, к взаимопомощи. «Наша семья хочет всем сказать: что бы ни случилось – ищите друг друга», – взывают к нашим сердцам супруги.

В преддверии Дня медицинского работника, который наступит 19 июня, Лидия Федоровна не забыла сказать хорошее слово про каждое отделение больницы, про всех своих коллег:

– Уважаемые коллеги, ветераны труда, пенсионеры, с праздником вас! Желаю крепкого здоровья всем, добра, благополучия вам и вашим семьям, внимания со стороны ваших родственников, детей, внуков и правнуков! Всем сотрудникам районной больницы и также медикам, кто работает в селах, желаю добра, здоровья и благополучия.

Я хочу поблагодарить всех работников ЦРБ во главе с главным врачом Евгением Николаевичем Пендюком за их внимание, чуткое отношение к пациентам. Спасибо всем, кто в этой больнице трудится: врачам, медсестрам, санитарам! Всех я поздравляю с этим замечательным днем! Особенно хочется поблагодарить М.А. Тюрникову, бригады скорой помощи во главе с Верой Александровной Борткевич, лаборантов и многих других. Не могу не поздравить отдельно регистратуру поликлиники. Как театр начинается с вешалки, так и у нас регистратура – это лицо поликлиники. Работают там трудолюбивые замечательные люди. Это старшая регистратуры Елена Александровна Сергель, Тамара Антоновна Кондратьева.

Среди замечательных людей она назвала Талипа Романжановича Мирсадыкова, а также Тамару Степановну Кононченко, Оксану Федоровну Снегиреву из коллектива зубопротезного кабинета, Валентину Викторовну Климову, Любовь Ивановну Ребрину, у которой дочь тоже пошла в медицину, работает в ЦРБ.

– Я люблю свою больницу, люблю своих коллег, с которым работала 23 года. Люблю свой город Татарск. Стал он красивым, нарядным. Живут здесь добрые, отзывчивые люди. Добрые хорошие у нас соседи, которые помогают, если нам трудно. Спасибо всем!

– Наверное, меня любят не все, – говорит она. – Но сама я считаю, что повсюду находятся и трудятся хорошие добрые люди, – с улыбкой рассказывает пенсионерка. Действительно, требовать от окружающих теплых чувств – это позиция потребителя, а при общении с Лидией Федоровной чувствуется, что она любит теплые и добрые эмоции отдавать, дарить другим.

Важно сказать, что она очень любит детей. Лидия Федоровна считает, что врач и учитель – это очень похожие профессии и при этом одинаково важные. Как к ребенку нужно подходить строго индивидуально, так и к пациенту. «Важно все, даже какое лицо у врача, как он ведет себя», – честно признается пенсионерка. Что уж говорить про внимание. Этим-то вниманием подчас и оценивается профессионализм врача. Да и не только врача, нам в обыденной жизни как раз не хватает часто именно этого: внимания к ближнему, готовности позаботиться о нем. Еще Лидия Федоровна считает, что «чужих детей не бывает». Действительно, нельзя поспорить с тем, что внимание для детей – это всегда вещь заслуженная.

Взгляды на жизнь Лидии Федоровны связаны и с верой. «Я в Бога верю, молюсь. Недавно меня возили к Матронушке, я молилась ей о здоровье близких и своем. И родители мои были верующими, заповедовали, что нужно так», – с улыбкой рассказывает Лидия Федоровна. А в конце нашей беседы медработник подвела итог всему вышесказанному: «Пока живешь – хочется и нужно делать всем добро». Пожалуй, лучше и не скажешь.

Нельзя не упомянуть о том, что Лидия Федоровна пишет стихи. Лейтмотив ее творчества – человеческая доброта. Вот отрывок из ее стихотворения:

«Люди, вы несите всем добро.

Но добро вернется, как всегда.

Оно есть и там, за рубежом,

Где ходят поезда.

Дарите добро,

Дарите розы,

Хоть зимой бывают

Сильные морозы».

Подобно тому, как Лидия Федоровна во всех и во всем окружающем старается увидеть что-то хорошее, доброе, в ее душе льется некий свет. Здоровья ей и много этого чудесного света!

Александр НИКОЛАЕВ





Опубликовано в №22 газеты "Сибирская околица" за 2016 год.