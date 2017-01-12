Сегодня с телеэкранов, радиоприемников, со страниц газет мы очень часто слышим понятие «нравственность». И сложно в наше время найти человека, который не считал бы себя нравственным, если только он не балуется (или даже если балуется) наркотиками, алкоголем или уголовно-наказуемыми деяниями. Но действительно ли мы ведем себя в повседневной жизни нравственно? Вот, например, обсуждать другого человека за его спиной, осуждать его, говорить о нем плохо – это нравственный поступок? В общем, было очень интересно узнать у наших читателей, какими качествами обязательно должен обладать нравственный человек.

Татьяна, 36 лет:

– Прежде всего честность должна быть. Ответственность, наверное, и доброта тоже необходимы. Нравственный человек обязан быть прощающим. Еще у меня есть ассоциации с интеллектом и разносторонней развитостью.

Анна, 67 лет:

– Принципы личной выгоды не надо ставить на 1-е место. Вот тогда начнет идти речь о нравственности. Уважать интересы окружающих и ближних, не навредить им ничем и стараться помогать – вот основы.

Павел, 33 года:

–Наверное, нравственный человек принимает ответственность за все свои поступки. Речь идет о внутренней ответственности, а не только о том, чего от тебя требуют, например, внешние правила. Нравственность заставляет людей руководствоваться высокими принципами, такими, как порядочность, честность, доброта.

Нина, 45 лет:

– «Нравственность» – это сложный термин. Надо сперва разобраться в этом определении. Например, понятия «мораль» и «нравственность» – это не абсолютные синонимы, верно? Вообще, нравственность – это основа жизни, деятельности, выживания и всего-всего. Без нее мир людей станет миром зверей.

Галина, 62 года:

– Думаю, для меня нравственность – это в первую очередь порядочность. В речи, в поступках, мыслях, отношениях. У нас не хватает порядочности в бизнесе. Да и в жизни тоже. Проблемы возникают, когда люди хотят построить свое благополучия, обманывая других. Или, например, идут по головам. Еще нравственность – это доброта, милосердие, отзывчивость. Это душевный отклик, стремление к добру.

Ирина, 40 лет:

– Нравственный – честный человек. Одно из важнейших, как я считаю, качеств – это сострадание. Уже с детства личность надо воспитывать, а затем каждый сам должен заниматься самовоспитанием, чтобы стать нравственной личностью. Вот о чем важно еще сказать: нравственный человек умеет замечать недостатки именно в себе, а не в других, и всеми силами пытается их устранить, исправить. Осознание многих ошибок приходит с возрастом.

Максим, 24 года:

– Человек, который пытается быть нравственным, должен сторониться беспринципности, эгоизма. Вообще, нельзя возводить в культ личную выгоду. Понятие связано неразрывно с высокими требованиями к себе.

Елена, 19 лет:

– Нравственность должна быть везде, во всех сферах, все на ней зиждется. В нее входит честность, ответственность, благородство, интеллектуальность, грамотность. Нравственный человек обязательно должен иметь совесть, а у кого есть совесть – плохого не пожелает никому.

Выходит, что непростое понятие «нравственность» включает в себя огромный набор очень серьезных качеств. Вряд ли разумный человек справедливо может считать себя нравственным, скорее, речь идет о желании и стремлении встать на путь очищения себя от грязи. Бороться с собственными недостатками, внутренней скверной – это нравственно. Путь трудный, но с Богом - счастливый.

Александр НИКОЛАЕВ

«Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности». Александр Сергеевич Пушкин.

«Нравственность — это разум сердца». Гейне Г.

«Без рук, без ног – калека, без совести – полчеловека».

(Русская пословица).

Опубликовано в газете "Сибирская околица".