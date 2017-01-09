В одном из номеров «Околицы» прочитала воспоминания В.А.Юревича о послевоенном детстве и учителях, которые остались в его сердце и по сей день. Как в чёрно-белом кино передо мной прошли эпизоды той далёкой школьной жизни. Достала старые фотографии…





их у нас много: мама и папа работали в школе №4 (13), мама всю жизнь, а папа – с 1957 по 1962г. И о многих учителях, о которых так тепло, уважительно и с благодарностью написал Владимир Александрович, слышала раньше от родителей. Некоторых могу узнать по фотографии. А вот А. А. Воронова была директором школы, когда я пошла в 1-ый класс. Потом до десятого преподавала историю и обществоведение. Меня всегда поражали учителя той эпохи, да эпохи по-другому не назовёшь. Смотрю на фотографию педколлектива школы №13 1955 года. Какие удивительно светлые лица, умные внимательные глаза. Это были интеллигентные, духовно богатые, красивые люди, думающие прежде всего о детях, их настоящем, а главное -будущем. Они мало говорили, но много делали. Мама рассказывала, что перед каникулами Анастасия Анатольевна на педсовете говорила: « Коллеги, идите и читайте, кто может, съездите в театр. Вы должны прийти к детям наполненными не только знаниями, но и впечатлениями, чувствами». Школа того времени была домом, уютным и любимым. Тот факт, что учителя одной семьёй встречали 31 декабря Новый год в школе, говорит о многом. И пусть на столе винегрет, картошка, домашняя стряпня… Главное: они хотели быть вместе, им было хорошо и радостно. Ученический и учительский коллективы тоже жили очень дружно. И на уборке урожая, и на элеваторе, и на овощехранилище, и на кирпичном заводе, и на смотрах художественной самодеятельности, и на сборе металлолома и макулатуры - да везде, учителя и дети. Сейчас даже трудно представить: старшеклассники с педагогами выезжали помогать убирать урожай в колхоз, жили там до морозов, спали на полу, питались картошкой, молоком и хлебом, да ещё и концерты давали для сельчан. А. А. Воронова до семидесяти лет ездила с учащимися в Приомский полоть и собирать огурцы. Ребята всегда ехали с ней с радостью. Анастасия Анатольевна – интересный рассказчик, с ней никогда не было скучно: ни на уроке, ни в поездках. Прекрасная пловчиха. Омку с мальчишками переплывала запросто. А что? Ведь выросла не Волге, плавать научилась ещё маленькой девчонкой. Семья большая была, и сейчас родственники живут в Ярославле. А вот её судьба занесла в Сибирь, хотела вернуться на родину, но не сложилось. Про себя мало рассказывала и то в связи с темой урока. Так мы узнали, что отец у неё был бурлаком. Это так тогда поразило. Нам ведь казалось, что бурлаки, это где-то в давние-давние времена. Вот так история жизнью входила в наши собственные жизни.

Еву Александровну Лапшину я никогда не видела, но мама всегда очень тепло, с любовью о ней вспоминала. «Умница, - говорит, была редкая. Математику знала исключительно и любила её очень. Жаль рано ушла из жизни». А один из её учеников (выпуск 1960 года) Григорьев В.А. вспоминает о своей учительнице так: «Никогда не кричала. Всегда всё видит, вроде не смотрит, а видит. На тригонометрии мне передали шпаргалку, только хотел достать, а Ева Александровна говорит: «Ну, что добыл шпаргалку?». Я спрятал и стал делать сам. На экзамене по математике все билеты знал, кроме 19. Беру билет, 19-ый. Сижу. Думаю. Стал сам выводить объём шара. Ева Александровна подошла, посмотрела и с издёвочкой: «Ну, что начал трудиться? Где ты такое доказательство взял, в учебнике такого нет, но так можно. Одну букву исправила, и у меня всё получилось. Четвёрку получил».

Когда маму попросили вспомнить что-нибудь о том времени для школьного музея , она написала: « Очень счастлива, что начало моей трудовой биографии совпало с работой таких замечательных людей, как Воронова Анастасия Анатольевна, Турапин Леонид Иванович, Иванова Клавдия Гавриловна. Особо близка была с Кленицкой Клавдией Семёновной, Лапшиной Евой Александровной, Евсеенко Марией Ивановной, Безделовой Марией Петровной. Как учитель я состоялась в школе №4 (13). Классы у меня были в основном старшие. Все дети талантливые, надо только это увидеть и помочь ребёнку раскрыться. Но самое главное: все мои дети вышли из школы настоящими людьми. И дело не в том, где и кем они работают. Главное – они Люди, настоящие, надёжные, профессионалы своего дела, хорошие отцы и матери, бабушки и дедушки. Выпусков было много. И каждый дорог по-своему. Что пожелать будущим учителям? Душу детям отдавать, но это не каждому дано. Это от Бога. Знания отдавать - это само собой - это профессионализм».

Человеческая жизнь, судьба... По-разному складывается она у людей. Некоторые считают, что судьба — это предначертание, что каждому от рождения его предопределена своя судьба и изменить её нельзя. И, действительно, одни люди живут, покорно подчиняясь судьбе. Другие идут наперекор ей, сражаются из последних сил. И даже в бедах они умеют сохранять присутствие духа помогать людям, поддерживать их, стараются переломить свою судьбу, хотя она порой бывает жестокой.

Вот такими людьми, имевшими силы и мужество сражаться с судьбой, не утрачивая своих лучших человеческих качеств, даря радость людям, и были учителя первых послевоенных лет. И у них есть чему поучиться. И я очень рада, что мне посчастливилось хоть немного соприкоснуться с их жизнями, благодарна своим родителям, что они привили любовь к школе, детям, научили терпению, настойчивости, мужеству.

Посмотрите на фотографию, может быть, кто-нибудь узнает своих учителей и продолжит рассказ. Думаю, у многих есть, что вспомнить.

Наталья БАРОНКИНА





Опубликовано в газете "Сибирская Околица"