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В одном из номеров «Околицы» прочитала воспоминания В.А.Юревича  о послевоенном детстве и учителях, которые остались в его сердце и по сей день. Как в чёрно-белом кино передо мной прошли эпизоды той далёкой школьной жизни. Достала старые фотографии… 


их у нас много: мама и папа работали в школе №4 (13), мама всю жизнь, а папа – с 1957 по 1962г.  И о многих учителях, о которых так тепло, уважительно и с благодарностью написал Владимир Александрович, слышала раньше от родителей. Некоторых могу узнать по фотографии.  А  вот А. А. Воронова была директором школы, когда я пошла в 1-ый класс.  Потом до десятого преподавала историю и обществоведение.  Меня всегда  поражали учителя той эпохи, да эпохи по-другому не назовёшь. Смотрю на фотографию педколлектива  школы №13  1955 года.  Какие удивительно светлые лица, умные внимательные глаза.  Это были интеллигентные, духовно богатые, красивые люди, думающие прежде всего о детях, их настоящем, а главное -будущем. Они мало говорили, но много делали. Мама рассказывала, что перед каникулами Анастасия Анатольевна на педсовете говорила: « Коллеги, идите и читайте, кто может, съездите в театр. Вы должны прийти к детям наполненными не только знаниями, но и  впечатлениями, чувствами».  Школа  того времени была домом, уютным и любимым.  Тот  факт, что учителя   одной семьёй встречали 31 декабря Новый год  в школе, говорит о многом. И пусть на столе винегрет, картошка, домашняя стряпня… Главное: они хотели быть вместе,  им было хорошо и радостно. Ученический и учительский коллективы тоже жили очень дружно.   И на уборке урожая, и на элеваторе, и на овощехранилище, и  на  кирпичном  заводе, и на смотрах художественной самодеятельности, и на сборе металлолома и макулатуры - да везде, учителя и дети.   Сейчас  даже трудно представить: старшеклассники с педагогами выезжали помогать убирать урожай в колхоз, жили там до морозов, спали на полу,  питались картошкой, молоком и хлебом,  да ещё и концерты  давали для сельчан. А. А. Воронова до семидесяти лет ездила с учащимися  в Приомский полоть и собирать огурцы.   Ребята  всегда ехали с ней с радостью. Анастасия Анатольевна – интересный рассказчик, с ней никогда не  было скучно: ни на уроке, ни в поездках. Прекрасная пловчиха.  Омку  с мальчишками переплывала запросто.  А что? Ведь выросла не Волге, плавать научилась ещё маленькой девчонкой.  Семья  большая была, и сейчас родственники  живут в Ярославле.  А вот её судьба занесла в Сибирь, хотела вернуться на родину, но не сложилось. Про себя мало рассказывала и то в связи с темой урока.  Так мы узнали, что отец у неё был бурлаком.  Это  так  тогда поразило.   Нам ведь казалось, что бурлаки, это где-то в давние-давние времена. Вот так история жизнью входила в наши собственные жизни.

Еву Александровну Лапшину я никогда не видела, но мама всегда очень тепло, с любовью о ней вспоминала. «Умница, - говорит, была редкая. Математику знала исключительно и любила её очень.  Жаль рано ушла из жизни».   А один из её учеников (выпуск 1960 года) Григорьев В.А. вспоминает о своей учительнице так: «Никогда не кричала.    Всегда  всё видит, вроде не смотрит, а видит.  На тригонометрии мне передали  шпаргалку, только хотел достать, а Ева Александровна говорит: «Ну, что добыл шпаргалку?».  Я спрятал и стал делать сам. На экзамене по математике все билеты знал, кроме 19.  Беру билет, 19-ый. Сижу.  Думаю.  Стал сам выводить объём шара.  Ева Александровна подошла, посмотрела и с издёвочкой: «Ну, что начал трудиться? Где ты такое доказательство взял, в учебнике такого нет, но так можно. Одну  букву  исправила, и у меня всё получилось.  Четвёрку  получил».

Когда маму попросили вспомнить что-нибудь  о том времени для школьного музея , она  написала: « Очень счастлива, что начало моей трудовой биографии совпало с работой таких замечательных людей, как  Воронова Анастасия Анатольевна,  Турапин Леонид Иванович, Иванова Клавдия Гавриловна. Особо близка была с Кленицкой Клавдией Семёновной, Лапшиной Евой Александровной, Евсеенко Марией Ивановной, Безделовой Марией Петровной. Как учитель я состоялась в школе №4 (13). Классы у меня были  в основном старшие.  Все дети талантливые, надо только это увидеть и помочь ребёнку раскрыться. Но самое главное: все мои дети вышли из школы настоящими людьми.  И дело не в том, где и кем  они работают. Главное – они Люди, настоящие, надёжные, профессионалы своего дела, хорошие отцы и матери, бабушки и дедушки.  Выпусков  было много.  И каждый дорог по-своему.  Что   пожелать будущим учителям? Душу детям отдавать, но это не каждому дано.  Это  от Бога.  Знания  отдавать - это само собой - это профессионализм».

Человеческая жизнь, судьба... По-разному складывается она у людей. Некоторые считают, что  судьба — это предначертание, что каждому от рождения его предопределена своя судьба и изменить её нельзя. И, действительно, одни люди живут, покорно подчиняясь судьбе. Другие идут наперекор ей, сражаются из последних сил. И даже в бедах они умеют сохранять присутствие духа помогать людям, поддерживать их, стараются переломить свою судьбу, хотя она порой бывает жестокой.

Вот такими людьми, имевшими силы и мужество сражаться с судьбой, не утрачивая своих лучших человеческих качеств, даря радость людям, и были учителя первых послевоенных лет.   И у них есть чему поучиться.  И  я очень рада, что мне посчастливилось хоть немного соприкоснуться с их жизнями,   благодарна своим родителям, что они привили любовь к школе, детям, научили терпению, настойчивости, мужеству.

Посмотрите на фотографию, может быть, кто-нибудь узнает своих учителей и продолжит рассказ.  Думаю, у многих есть, что вспомнить.

Наталья БАРОНКИНА


Опубликовано в газете "Сибирская Околица"

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Селедков

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