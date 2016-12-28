Добавить комментарий (2)

Как хорошо бывает на душе, когда нет обид, нет никаких претензий к другим людям! Вместо бесконечной болтовни или грязных мыслей о том, что кто-то плохой, злой, неправ – тишина и чистота. Такое состояние для сердца – истинное счастье. А вот сколько кровавых ран в нем появляется от осуждения! Сколько неправды в наших словах, когда мы мним себя справедливыми!

Куда же пропадает эта наша мнимая справедливость, когда мы рассуждаем о себе, расследуем свои поступки? Здесь на ее место приходит только бесконечное самооправдание. В общем, двойные стандарты – на лицо. Увы, в человеческую испорченную грехом природу настолько сильно «вшито» это гнилое восприятие, что мы в обыденной жизни не обращаем внимание на то, что наша «справедливость» – это ложь.

Вот бы научится когда-нибудь жить по заповеди «возлюби ближнего своего», и так же отчаянно оправдывать всех вокруг, как мы оправдываем себя! А чуточку приблизимся мы к этому блаженному состоянию, когда увидим себя настоящими. А сами мы такие, что слезы о нас – только лить да лить. Но эти слезы будут – целебные.

Путник





Опубликовано в № 28 газеты "Сибирская околица" за 2016 год.