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Первый выпуск программы "Точки на карте". Она познакомит вас с историей сёл и деревень Татарского района и расскажет о их жителях. Первая остановка - село Новопокровка.

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Источник: ОТС Татарск  

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