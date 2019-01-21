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21.01.2019 | 12:05
Информатор
107
Первый выпуск программы "Точки на карте". Она познакомит вас с историей сёл и деревень Татарского района и расскажет о их жителях. Первая остановка - село Новопокровка.
Источник:
ОТС Татарск
"День за днём" ОТС Татарск
Точки на карте. Новопервомайка.
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