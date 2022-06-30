Барабинским транспортным прокурором организована проверка по факту происшествия на Западно-Сибирской железной дороге. 24 июня около 17 часов в Каргатском районе Новосибирской области на участке между станциями Убинская – Каргат Западно-Сибирской железной дороги произошел сход двух порожних железнодорожных платформ, следовавших в составе грузового поезда, без их опрокидывания. Причины устанавливаются. В результате происшествия никто не пострадал. Барабинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.