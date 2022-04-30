Посевная 2022 года в Новосибирской области началась раньше почти на декаду. Весенние полевые работы ведутся уже во всех сельских районах, сообщает ИА «Светич» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В восьми районах приступили непосредственно к яровому севу: пшеница, ячмень, овес, горох, рапс, лен-кудряш и кормовые культуры размещены уже на 2,8 тысячах гектаров, из них половина площадей занята главной сельхозкультурой региона – пшеницей.

Первыми в поля еще 12 апреля для проведения прибивки влаги вышли аграрии Баганского и Карасукского районов. Сейчас к этому виду весенних полевых работ приступили по всей области, обработано более миллиона гектаров. На площади в 27 тысяч га проведено ранневесеннее боронование многолетних трав.

Общая площадь ярового сева составит в этом году 2,04 млн га.

«В 2022 году посевные площади в Новосибирской области будут вновь увеличены – в планах аграриев засеять на 54 тысячи гектаров больше, чем в прошлом году. Основное увеличение площадей произойдет за счет технических культур – диверсификация растениеводства в регионе продолжается, и с каждым годом возделывается все больше рапса, сои и льна-кудряша: в текущем году масличные будут размещены на площади 344 тысячи га, это сразу на 90 тысяч больше, чем в 2021 году», – сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.