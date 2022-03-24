В Минпромторге Новосибирской области провели совещание, в ходе котором обсудили текущую ситуацию, связанную с поставками и оптовыми ценами на бумагу. Специалисты заверили, что ситуация стабилизируется уже в первой половине апреля.

В настоящее время производство наращивает Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат, причем в новых партиях не потребуется использовать иностранные компоненты. Таким образом, удастся и остудить рынок, и снизить уровень спекуляции с продуктом.

Новая линия будет состоять из различного вида бумаги, в том числе офисной и офсетной бумаги, картона, ХТММ. Сейчас проводятся лабораторные тесты. Однако уже сейчас производитель уверяет: продукт будет экологичным, поскольку в нем используются отбеливающие химикаты на основе хлора и оптических отбеливателей.

Ранее, напомним, по всей стране начался настоящий «бумажный ажиотаж» - из-за прерывания цепочек поставок товар стал не только дефицитным, но и подорожал в разы. В некоторых субъектах РФ цена на пачку офисной бумаги доходила до двух тысяч рублей вместо привычных 250.