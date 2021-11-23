Во многих регионах России в том числе и Новосибирской области в настоящее время отмечается ухудшение погодных условий – резкое понижение или перепады температурных режимов, усиление осадков.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на проблемных участках трасс, принимаются все меры для недопущения осложнения дорожной обстановки и предотвращения возможных автомобильных заторов. Экипажи ДПС принимают меры для ликвидации автомобильных заторов и нормализации движения.

При неблагоприятных погодных условиях Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно осторожными и внимательными при управлении транспортным средством. В случае непогоды водителям следует неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

Госавтоинспекция рекомендует водителям по возможности воздержаться от поездок на автомобилях в пределах населенных пунктов и воспользоваться общественным транспортом, а от поездок на дальние расстояния, особенно в ночное время, лучше и вовсе отказаться.

Пешеходы при неблагоприятных погодных условиях, сильных осадках и ограничении видимости также подвержены дополнительному риску на дорогах.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток, что является особенно актуальным в зимний период, а также о соблюдении норм и правил безопасности при переходе проезжей части.

В условиях непогоды инспекторы ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения на загородных трассах. В случае возникновения сложной ситуации на дорогах все участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать все возможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.