Барабинской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего машиниста Эксплуатационного локомотивного депо Новосибирск, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

По версии следствия 11.05.2021 машинист электровоза в нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта ошибочно воспринял команду, переданную машинисту другого грузового поезда, и привел свой грузовой поезд в движение назад, чем допустил боковое столкновение хвостового вагона, вышедшего за пределы полезной длины 7-го приемоотправочного пути Восточного парка станции Барабинск, с вагоном грузового поезда, прибывающего на 5-й приемоотправочный путь.

Фото: МЧС

В результате столкновения произошел сход 3-х вагонов, 4 грузовых вагона получили повреждения.

Собственнику имущества причинен крупный материальный ущерб на общую сумму, превышающую 1 млн. рублей .